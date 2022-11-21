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影／國3大溪11車連環追撞車禍 南下封閉早上大塞車
國道3號南下57.1公里桃園市大溪路段今天上午8時30分，一輛轎車行經該處，疑狀況突然減速，造成後方轎車、小貨車煞車不及追撞，當場造成2輛小貨車、9輛轎車連環追撞車禍事故，幸無人受傷，國道內外側4線道無法行車封閉，國3 南下大塞車，回堵至少4公里，國道警方全力排除車禍疏導交通。
國道警方表示，國道3號南向57.1公里大溪路段今天上午8時30分發生連環追撞車禍，一輛轎車行經該處，疑似不明狀況減速，後方轎車跟著減速，不料之後轎車、小貨車來不及煞車、閃避不及追撞，造成後方車輛連環追撞事故，造成2輛小貨車、9輛轎車破壞，零件散落事故，幸無人受傷，不過國3 南下大塞車，國道警方正在排除事故疏導交通，進一步釐清車禍肇事原因。
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