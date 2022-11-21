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七旬老婦忘了機車停那 台南警神救援10分鐘找回

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

76歲劉姓婦人日前騎機車到台南火車站附近，將機車停放好後，便搭乘火車到台中尋找昔日好友，翌日上午返回台南時，竟忘記自己把車停在哪裡了，她請求警方協尋，台南市警二分局博愛所接獲報案後，調閱周邊監視器畫面，10分鐘內在北門路一段火車站附近路邊停車格找到她的機車。

劉姓婦人家住台南中西區，本月19日騎機車到台南火車站，便將機車停放在火車站附近路邊停車格，再步行到火車站搭車北上，20日上午10點多，劉婦返回台南，當天為周日，附近路邊停車格停滿機車，她獨自從火車站周圍停車場開始尋找，找了1個多小時，都找不到自己所停放的機車，眼看已近中午，劉婦情急之下只好請求警方幫忙。

博愛所接獲報案後，值班員警黃偉倫詢問婦人該機車詳細車牌號碼、顏色及款式後，先替她確認車子並未遭到拖吊，於是便運用周邊監視器畫面，藉由科技系統了解劉婦機車行經路線，另博愛所員警潘敬文、吳嘉榮前往台南火車站附近找尋，在員警通力合作下，短短10分鐘內即在北門路一段火車站附近路邊停車格找到劉婦的機車。

劉婦見到自己的愛車，終於鬆了一口氣，豎起大拇指稱讚警方很有效率，不斷向警方致謝，她表示，當天是為了趕搭火車去台中，回想起當時的狀況，一看到路邊停車格剛好有位置就馬上停車，沒想到離火車站還有一段距離。

台南市警二分局表示，民眾將車停在不熟悉的路段時，停車後不妨可用手機拍照，或是記下附近周遭的地形地物或門牌，才不會讓類似的情況再度發生。

76歲劉姓婦人忘記機車停放位置，報警協尋，台南市警二分局博愛所警員，調閱周邊監視器畫面，10分鐘內在北門路一段火車站附近路邊停車格找到她的機車。記者黃宣翰／翻攝
76歲劉姓婦人忘記機車停放位置，報警協尋，台南市警二分局博愛所警員，調閱周邊監視器畫面，10分鐘內在北門路一段火車站附近路邊停車格找到她的機車。記者黃宣翰／翻攝

火車站 台南 監視器

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