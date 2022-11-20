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影／國道一號彰化段火燒車 女駕駛急逃出
國道1號南向209公里彰化縣埔鹽段今天下午5點多發生小轎車火燒車事件，女駕駛緊急逃出，國道警察通知消防隊救援，火勢在半小時後撲滅，無人員傷亡，不過造成國道交通回堵約二公里，近1小時交通恢復通暢。
彰化消防局第三大隊表示，今天下午5時20分接獲國道警察通報，有車輛在國道1號南向209公里發生火燒車，埔鹽消防分隊即派出消防車3輛，消防人員7人前往搶救，火勢在20分鐘後撲滅，車子燒到只剩骨架。
國道三隊及消防局初步調查，轎車女駕駛發現車子的水箱燈亮，且車後排氣管疑似冒出白煙，即駛入避車灣下車察看，車輛隨後起火燃燒，女駕駛趕緊通報，幸無人傷亡，不過也因此造成該路段回堵約2公里，約一小時後排除。
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