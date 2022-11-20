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影／高雄男爛醉打110稱有人開槍 警消破門發現另一個更醉
42歲無業的吳姓男子，今天晚上6時許，在高市新興區住家打110報案，指稱有人開槍，警網火速趕抵，只見喝得爛醉的吳男不願開門，警方擔心屋裡狀況，請來消防員破門進屋，卻發現不只吳喝醉，吳的友人也爛醉如泥，根本無開槍情事，將吳依誣告罪送辦。
警方調查，家住新興區仁愛一街的吳姓男子，今晚6時許，打110報案，指家中有人開槍，轄區新興警分局不敢大意，10多名警力火速抵達現場。
警方對吳家大門敲門，吳男卻在屋內不敢開門，警方擔憂屋內有人受傷，請來消防員破門進入，發現吳男醉醺醺但人安然無恙，吳的友人則爛醉如泥，不知發生何事，研判是烏龍報案。
警方質問吳男為何說有人開槍，吳說話顛三倒四，指真的有人要來家裡開槍，警方見吳男可能喝醉才謊報有人開槍，因吳男惡作劇，耗費社會資源，依刑法誣告罪將吳帶回中正三路派出所，警詢後依誣告罪將他函送法辦。
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