影／高雄男爛醉打110稱有人開槍 警消破門發現另一個更醉

42歲無業的吳姓男子，今天晚上6時許，在高市新興區住家打110報案，指稱有人開槍，警網火速趕抵，只見喝得爛醉的吳男不願開門，警方擔心屋裡狀況，請來消防員破門進屋，卻發現不只吳喝醉，吳的友人也爛醉如泥，根本無開槍情事，將吳依誣告罪送辦。

警方調查，家住新興區仁愛一街的吳姓男子，今晚6時許，打110報案，指家中有人開槍，轄區新興警分局不敢大意，10多名警力火速抵達現場。

警方對吳家大門敲門，吳男卻在屋內不敢開門，警方擔憂屋內有人受傷，請來消防員破門進入，發現吳男醉醺醺但人安然無恙，吳的友人則爛醉如泥，不知發生何事，研判是烏龍報案。