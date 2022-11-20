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7旬老翁勇玩漂漂河被流走 漂流5公里消防員助度溪

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導

7旬盧姓老翁今天與家人到台東旅遊，下午在新武呂溪新武橋下玩漂漂船，老翁在家人勸阻下坐上橡皮艇，被激流沖往下游，大約漂了5公里，警消獲報尋找發現老翁已平安上岸，直言「阿公你不怕喔？膽子也太大了！」

據了解盧姓老翁和親屬包車到台東旅遊，包車司機今天下午帶眾人到新武呂溪，並表示可以坐橡皮艇玩漂漂河，盧姓老翁和40餘歲女子各搭乘1具小型橡皮艇，當時家屬曾勸老翁年紀大不要玩了，老翁則稱「沒關係！」沒想到被湍急溪流沖到下游，家屬和司機沿溪追尋。

台東警方下午4時許，接獲民眾報案表示，指初來橋下看到1名男子坐漂漂船，被湍急水勢沖往下游，警方立即通報關山消防分隊協尋，消防員帶著水上救援器材，沿著新武呂溪下游尋找。

消防員在距新武橋下游約5公里處左岸，看見1男子站在岸際呼求，經詢問確定是乘漂漂船，被水沖到下游的盧姓老翁，但溪水瑞急、無法度溪，消防員先游泳到對岸，透過繩索救援幫助老翁度溪，平安和家人團聚。

老翁漂流5公里後受困在對岸，消防員到場協助度溪。記者卜敏正／翻攝
老翁漂流5公里後受困在對岸，消防員到場協助度溪。記者卜敏正／翻攝
老翁漂流5公里後受困在對岸，消防員到場協助度溪。記者卜敏正／翻攝
老翁漂流5公里後受困在對岸，消防員到場協助度溪。記者卜敏正／翻攝
老翁漂流5公里後受困在對岸，消防員到場協助度溪。記者卜敏正／翻攝
老翁漂流5公里後受困在對岸，消防員到場協助度溪。記者卜敏正／翻攝

消防員 台東

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