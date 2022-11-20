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台南永康夫妻浮屍案 南檢：相驗後排除他殺

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南永康科技工業園區滯洪池昨晚發現一對夫妻浮屍，檢警今天在台南市立殯儀館相驗遺體。南檢今天下午說，檢察官相驗後排除有他殺之嫌，不再解剖。據了解，遺體已交由家屬妥善安排後事。

警方漏夜搜索滯洪池周邊，找到63歲林姓男子包包內有兩人證件，並找到林和51歲陳姓妻子，本月18日晚到賣場購物畫面，包包裡也有相關發票。警方研判無他殺嫌疑。檢警今天在市立殯儀館40分相驗遺體，家屬傷心認屍。

據了解，死者生前經營生物科技食品生意，疫情發生前還有出口到大陸，疫情爆發後，生意受阻，2人疑受不到財務壓力輕生。死者家屬說，2人生前沒有異狀，夫妻感情很好，對於警方調查沒有意見。

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台南檢警追查永康區一對夫婦浮屍案，今天相驗後排除有他殺嫌疑。圖／本報資料照片
台南檢警追查永康區一對夫婦浮屍案，今天相驗後排除有他殺嫌疑。圖／本報資料照片

台南 滯洪池

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