聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南永康夫妻浮屍案 南檢：相驗後排除他殺
台南永康科技工業園區滯洪池昨晚發現一對夫妻浮屍，檢警今天在台南市立殯儀館相驗遺體。南檢今天下午說，檢察官相驗後排除有他殺之嫌，不再解剖。據了解，遺體已交由家屬妥善安排後事。
警方漏夜搜索滯洪池周邊，找到63歲林姓男子包包內有兩人證件，並找到林和51歲陳姓妻子，本月18日晚到賣場購物畫面，包包裡也有相關發票。警方研判無他殺嫌疑。檢警今天在市立殯儀館40分相驗遺體，家屬傷心認屍。
據了解，死者生前經營生物科技食品生意，疫情發生前還有出口到大陸，疫情爆發後，生意受阻，2人疑受不到財務壓力輕生。死者家屬說，2人生前沒有異狀，夫妻感情很好，對於警方調查沒有意見。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言