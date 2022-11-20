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照顧失智父男子疑落山谷死亡 村民鳴槍陪伴遺體

中央社／ 台東縣20日電

台東縣金峰鄉嘉蘭村40多歲巴姓男子，12日上山未歸，昨天傍晚被發現陳屍山谷，村民為了讓巴男知道大家陪伴著他，每半小時鳴槍，今天中午救難人員將屍體護送下山。

槍聲在山谷中迴響，告知靜臥在山崖的巴男，村民這幾天都很關心他，會將他帶下山。

金峰鄉嘉蘭社區巡守隊長呂光榮今天接受中央社記者訪問表示，40幾歲的巴男平常很孝順，長期照顧失智的父親，又要賺錢養3個小孩，最大的讀國小4年級，最小的未滿週歲。

12日巴男獨自上山到父親的農田工作，家人一直等不到他返家也連繫不到人，除報警處理，嘉蘭社區巡守隊，也立刻動員起來，和警方共同投入搜尋，14日晚間在田裡發現他騎乘的機車，但仍找不到人。

台東縣消防局大武大隊長范國威說，昨天傍晚在農田附近的山崖發現巴男遺體，今天上午結合民間救難團體台灣國際緊急救難總隊人員步行約2個半小時到達事故地點，將巴男遺體運送下山。

呂光榮表示，部落青年們為了讓巴男知道部落大家都在關心他，依循傳統在事發地點每30分鐘鳴槍告知往生者；隨後救難人員將大體運送下山等待檢察官相驗死亡原因。

台東縣金峰鄉嘉蘭村40多歲巴姓男子12日上山未歸，19日傍晚被發現陳屍山谷，村民每半小時鳴槍，希望讓巴男知道大家陪伴著他，20日救難人員和村民上山將屍體護送下山。中央社記者盧太城台東攝
台東縣金峰鄉嘉蘭村40多歲巴姓男子12日上山未歸，19日傍晚被發現陳屍山谷，村民每半小時鳴槍，希望讓巴男知道大家陪伴著他，20日救難人員和村民上山將屍體護送下山。中央社記者盧太城台東攝

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