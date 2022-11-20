聽新聞
test
0:00 / 0:00
照顧失智父男子疑落山谷死亡 村民鳴槍陪伴遺體
台東縣金峰鄉嘉蘭村40多歲巴姓男子，12日上山未歸，昨天傍晚被發現陳屍山谷，村民為了讓巴男知道大家陪伴著他，每半小時鳴槍，今天中午救難人員將屍體護送下山。
槍聲在山谷中迴響，告知靜臥在山崖的巴男，村民這幾天都很關心他，會將他帶下山。
金峰鄉嘉蘭社區巡守隊長呂光榮今天接受中央社記者訪問表示，40幾歲的巴男平常很孝順，長期照顧失智的父親，又要賺錢養3個小孩，最大的讀國小4年級，最小的未滿週歲。
12日巴男獨自上山到父親的農田工作，家人一直等不到他返家也連繫不到人，除報警處理，嘉蘭社區巡守隊，也立刻動員起來，和警方共同投入搜尋，14日晚間在田裡發現他騎乘的機車，但仍找不到人。
台東縣消防局大武大隊長范國威說，昨天傍晚在農田附近的山崖發現巴男遺體，今天上午結合民間救難團體台灣國際緊急救難總隊人員步行約2個半小時到達事故地點，將巴男遺體運送下山。
呂光榮表示，部落青年們為了讓巴男知道部落大家都在關心他，依循傳統在事發地點每30分鐘鳴槍告知往生者；隨後救難人員將大體運送下山等待檢察官相驗死亡原因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言