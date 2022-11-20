影／偷車賊「星星」T恤太顯眼 下班警一眼認出順勢逮捕

無業的施姓男子，身穿背後有星星圖案的Ｔ恤，在高市鳳山區偷牽吳姓男子機車，警方獲報追查，在800公尺外尋獲機車，由於「星星」裝太顯眼，看過很難忘，一名下班的員警在路上見「星星」從眼前閃過認出，當場將正偷牽第2輛機車的施男逮捕。

警方指出，44歲的施姓男子前天晚上7時許，至鳳山警分局五甲派出所報案，指停在南和街上的機車失竊，警方受理後，調閱監視追查，發現是一名身穿黑色上衣背部有一個大星星圖案的男子所為，循線追查後，在800公尺外的南正二街尋獲吳男機車。

由於偷車賊的星星裝扮太過顯眼，員警截圖後，將竊賊身影貼在所內群組供同仁查閱追緝。

五甲所警員吳歡當晚下班後，騎機車行經五甲二路，當時眼前閃過一名穿星星圖案上衣的男子，吳歡立即認出是偷車賊，只見59歲的施姓男子正牽著偷來的第2輛機車在路上行走，於是通報所內值勤同仁攔查，當場將施逮捕。