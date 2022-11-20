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台中北區大樓婦人14樓墜13樓 採光罩撿回一命

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北區一棟大樓在今天下午傳出墜樓意外，警、消到場後破門進入屋內，搶救從14樓墜落13樓採光罩的朱姓婦人，朱女獲救時，意識不清，頸部、四肢有擦挫傷、流血，已送往醫院急救，撿回一名，但詳細的案發經過，仍待警方後續釐清。

台中市消防局在今天下午1時許接獲通報，北區日興街一棟大樓有人墜落，中港消防分隊到場後發現，朱姓女子（51歲）疑似從14樓頂墜落到13樓採光罩後，掉落在13樓的陽台，消防隊破門進入後，將朱女上長背板後送醫治療，朱女因墜落，意識不清，頸部、手腳都有流血傷口，經送醫後，狀況恢復穩定，但仍不願與警方交代案發經過。

據查，朱女與女兒同住，但當時女兒不在家，詳細的案發經過，仍需待後續詢問後釐清，也將通知社會局提供協助。

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台中市北區一棟大樓在今天傳出有婦人墜落意外，幸從14樓墜落13樓採光罩，幸運撿回一命。圖／讀者提供
台中市北區一棟大樓在今天傳出有婦人墜落意外，幸從14樓墜落13樓採光罩，幸運撿回一命。圖／讀者提供

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