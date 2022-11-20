高雄騎士撞路樹倒地 好心貨車司機擋來車一度被警疑肇首

高市91歲高齡的周姓老翁，昨騎機車在岡山區中興路自撞路樹倒地，駕駛大貨車的陳姓司機目擊，停車擋在機車後方，避免來車撞及，見警方到場後即駛離，一度被警方懷疑他是肇事禍首，通知他到案說明後，警方才發現他是好心人，周送醫後幸無生命危險。

陳姓大貨車司機昨深夜在臉書社團「我是燕巢人」貼文，文中指出，一大早八點多，有沒有人看到他是怎麼倒的？被撞？自摔？我是砂石車，去前面掉頭，來後面警戒的，現在警方說懷疑是我撞的。

轄區岡山警分局警方表示，當時91歲高齡的周姓老翁，騎機車沿岡山區中興路由北往南行駛，行經中興路鄰近角宿路時，不明原因自撞路樹，倒地不起。

當時燕巢分駐所警方獲報，趕抵現場，救護人員已將周姓老翁送上救護車，處理員警見事故現場後方停了一輛大貨車，還未趨前詢問貨車司機時，對方即駛離現場。

警方為了解現場狀況，電話通知駕駛貨車的陳姓司機（43歲）到場，並請陳提供行車記錄器釐清；經調查後，才知陳男因當下目擊周姓老翁摔車受傷倒地，擔心後方來車會撞及周翁，因此迴轉返回現場後方，熱心擋車，純為誤會一場。