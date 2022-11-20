聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄騎士撞路樹倒地 好心貨車司機擋來車一度被警疑肇首

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市91歲高齡的周姓老翁，昨騎機車在岡山區中興路自撞路樹倒地，駕駛大貨車的陳姓司機目擊，停車擋在機車後方，避免來車撞及，見警方到場後即駛離，一度被警方懷疑他是肇事禍首，通知他到案說明後，警方才發現他是好心人，周送醫後幸無生命危險。

陳姓大貨車司機昨深夜在臉書社團「我是燕巢人」貼文，文中指出，一大早八點多，有沒有人看到他是怎麼倒的？被撞？自摔？我是砂石車，去前面掉頭，來後面警戒的，現在警方說懷疑是我撞的。

轄區岡山警分局警方表示，當時91歲高齡的周姓老翁，騎機車沿岡山區中興路由北往南行駛，行經中興路鄰近角宿路時，不明原因自撞路樹，倒地不起。

當時燕巢分駐所警方獲報，趕抵現場，救護人員已將周姓老翁送上救護車，處理員警見事故現場後方停了一輛大貨車，還未趨前詢問貨車司機時，對方即駛離現場。

警方為了解現場狀況，電話通知駕駛貨車的陳姓司機（43歲）到場，並請陳提供行車記錄器釐清；經調查後，才知陳男因當下目擊周姓老翁摔車受傷倒地，擔心後方來車會撞及周翁，因此迴轉返回現場後方，熱心擋車，純為誤會一場。

受傷的周姓老翁送醫後，全身有多處擦挫傷，幸無生命危險，詳細車禍肇因由警方調查中。

高市91歲高齡的周姓老翁，騎機車沿岡山區中興路由北往南行駛，行經中興路鄰近角宿路時，不明原因自撞路樹受傷，樹幹留下撞擊痕跡。記者石秀華／翻攝
高市91歲高齡的周姓老翁，騎機車沿岡山區中興路由北往南行駛，行經中興路鄰近角宿路時，不明原因自撞路樹受傷，樹幹留下撞擊痕跡。記者石秀華／翻攝
91歲高齡的周姓老翁，騎機車在高市岡山區自撞路樹倒地受傷，大貨車駕駛目擊，擋在後方，避免來車撞及，一度被警方誤認是肇首。記者石秀華／翻攝
91歲高齡的周姓老翁，騎機車在高市岡山區自撞路樹倒地受傷，大貨車駕駛目擊，擋在後方，避免來車撞及，一度被警方誤認是肇首。記者石秀華／翻攝
91歲高齡的周姓老翁，騎機車沿高市岡山區中興路由北往南行駛，行經中興路鄰近角宿路時，不明原因自撞路樹受傷，機車遺留在事故現場。記者石秀華／翻攝
91歲高齡的周姓老翁，騎機車沿高市岡山區中興路由北往南行駛，行經中興路鄰近角宿路時，不明原因自撞路樹受傷，機車遺留在事故現場。記者石秀華／翻攝

岡山 路樹

延伸閱讀

高雄機車騎士碼頭追撞貨櫃車 頭部受傷濺血

夜經濟新地標 高雄燈塔亮燈

從農村到海邊 高雄在地最有型

戰中央統籌分配款 陳其邁競總：柯志恩亂扯打臉韓國瑜

相關新聞

7旬老翁勇玩漂漂河被流走 漂流5公里消防員助度溪

7旬盧姓老翁今天與家人到台東旅遊，下午在新武呂溪新武橋下玩漂漂船，老翁在家人勸阻下坐上橡皮艇，被激流沖往下游，大約漂了5...

影／高雄男爛醉打110稱有人開槍 警消破門發現另一個更醉

42歲無業的吳姓男子，今天晚上6時許，在高市新興區住家打110報案，指稱有人開槍，警網火速趕抵，只見喝得爛醉的吳男不願開...

新北運將剛上班「恍神自撞」 車側翻90度、玻璃全碎

61歲張姓男子今天早上開計程車正要上班，行經北宜路一段時，因恍神自撞路邊停車格轎車，計程車當場側翻，車前玻璃更直接破碎。

台南永康夫妻浮屍案 南檢：相驗後排除他殺

台南永康科技工業園區滯洪池昨晚發現一對夫妻浮屍，檢警今天在台南市立殯儀館相驗遺體。南檢今天下午說，檢察官相驗後排除有他殺...

照顧失智父男子疑落山谷死亡 村民鳴槍陪伴遺體

台東縣金峰鄉嘉蘭村40多歲巴姓男子，12日上山未歸，昨天傍晚被發現陳屍山谷，村民為了讓巴男知道大家陪伴著他，每半小時鳴槍...

影／國道一號彰化段火燒車 女駕駛急逃出

國道1號南向209公里彰化縣埔鹽段今天下午5點多發生貨車火燒車事件，駕駛緊急逃出，國道警察通知消防隊救援，火勢在半小時後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。