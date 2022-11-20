登合歡東峰等日出 遊客引火還疑砍高山杜鵑 涉案9人送辦

合歡山步道因難度不高，且春天可遊賞杜鵑，是民眾踏青健行的熱點，但卻傳出有外國遊客昨晚在合歡東峰三角點紮營搭帳、燒樹枝生火，還疑似砍除周圍多株高山杜鵑，警方獲報後，將涉案9人及證物帶回，相關案情進一步調查釐清中。

合歡山群峰林立，又以合歡主峰、合歡東峰、合歡北峰、合歡西峰、石門山等5峰列入「台灣百岳」，除了西峰稍具難度外，其餘在非雪季時，攀登難度不高，登山口在松雪樓旁，開車就能到，入春還有高山杜鵑可賞，成踏青健行的熱點。

但有民眾發現，昨晚有遊客在合歡東峰紮營生火，且疑似濫砍杜鵑，蘇姓民眾指出，他到合歡東峰蹲點拍星空時，有一群外國遊客在三角點旁紮營搭帳、燒樹枝生火，其周圍則有杜鵑被砍掉，之後有警方上來勸導，並將他們帶走。

對此，保安警察第七總隊第六大隊表示，昨深夜獲報有民眾在合歡東峰三角點附近引火，當下立刻派遣警力上山，發現該名9人登山隊伍有引火行為，並在其營帳周圍發現4、5株被砍除的杜鵑，涉犯森林法將相關人員及證物帶回調查。

而這一行9人中，並非全都是外國人，其中3 人為台灣籍，他們向警方供稱，他們一起規畫到合歡東峰等看日出，坦承有撿樹枝生火，但否認砍除杜鵑。警方表示，涉案人雖否認，但案情仍待進一步調查釐清，訊後將依違反森林法送辦。