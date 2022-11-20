聽新聞
test
0:00 / 0:00
登合歡東峰等日出 遊客引火還疑砍高山杜鵑 涉案9人送辦
合歡山步道因難度不高，且春天可遊賞杜鵑，是民眾踏青健行的熱點，但卻傳出有外國遊客昨晚在合歡東峰三角點紮營搭帳、燒樹枝生火，還疑似砍除周圍多株高山杜鵑，警方獲報後，將涉案9人及證物帶回，相關案情進一步調查釐清中。
合歡山群峰林立，又以合歡主峰、合歡東峰、合歡北峰、合歡西峰、石門山等5峰列入「台灣百岳」，除了西峰稍具難度外，其餘在非雪季時，攀登難度不高，登山口在松雪樓旁，開車就能到，入春還有高山杜鵑可賞，成踏青健行的熱點。
但有民眾發現，昨晚有遊客在合歡東峰紮營生火，且疑似濫砍杜鵑，蘇姓民眾指出，他到合歡東峰蹲點拍星空時，有一群外國遊客在三角點旁紮營搭帳、燒樹枝生火，其周圍則有杜鵑被砍掉，之後有警方上來勸導，並將他們帶走。
對此，保安警察第七總隊第六大隊表示，昨深夜獲報有民眾在合歡東峰三角點附近引火，當下立刻派遣警力上山，發現該名9人登山隊伍有引火行為，並在其營帳周圍發現4、5株被砍除的杜鵑，涉犯森林法將相關人員及證物帶回調查。
而這一行9人中，並非全都是外國人，其中3 人為台灣籍，他們向警方供稱，他們一起規畫到合歡東峰等看日出，坦承有撿樹枝生火，但否認砍除杜鵑。警方表示，涉案人雖否認，但案情仍待進一步調查釐清，訊後將依違反森林法送辦。
保七總隊第六大隊也呼籲，上山踏青應謹慎用火，避免引起森林火災，而森林區域及森林保護區內，非經許可，不得有引火行為，也不得砍除或破壞山林資源，若有相關破壞行為，或引發森林火災將可依森林法處刑並開罰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言