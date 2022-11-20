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新北消防演練500公尺布線 水源不中斷救災通訊零死角

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

新北市政府消防局第6救災救護大隊今天在瑞芳區建基新村，辦理「長距離布線暨無線電通訊演練」，實際布線500公尺，強化消防隊員對於水源匱乏搶救困難地區救災能力，同時演練通訊不良應變作業，確保救災通訊暢通。

消防第6大隊表示，今天演練內容為模擬水源匱乏的偏遠地區發生火警，因消防栓距離遙遠，需長距離佈線。消防人員透過實際占據鄰近水源、抽取天然水源運用，以及利用大型消防水庫車往返送水方式。確保水源的穩定。

搶救過程發生無線電通訊不良，影響救災行動。消防同仁立即部署攜帶式中繼台強化通訊死角靈活部署，確保救災通訊暢通。

第6大隊長莊渝淵說，在火災現場的救災過程中，最重要的就是水，這是消防員與火奮戰所用的子彈，水源的確保是火災現場第一要務。有時現場位於消防栓較遠或者水源缺乏的地區，此時水帶的延伸和中繼就十分重要。

第6大隊轄區有許多偏遠地區及狹窄巷道，消防車輛不易進入地區，消防人員常需做長距離的水帶布線。透過實際模擬救災所可能面臨的狀態及實地演練，讓消防同仁更加熟悉消防車輛任務分配及應變方法，並藉由車上各式器材，使救災人員能夠增進團隊合作，於救災現場能夠快速有效地建立水線搶救火場。

有鑑於過往救災因在狹小巷弄或地處偏遠等地造成無線電通訊不良，消防指揮官無法順利將訊息回報。今天的演練也加入無線電通訊不良狀況，讓指揮官依循流程，透過車載式無線電中繼台及攜帶式中繼台等中繼機制，使得救災通訊不中斷，提升救災效率及安全性，確保市民生命財產安全。

新北市政府消防局第6救災救護大隊今在瑞芳區建基新村，演練長距離布線及暢通無線電通訊。記者邱瑞杰／翻攝
新北市政府消防局第6救災救護大隊今在瑞芳區建基新村，演練長距離布線及暢通無線電通訊。記者邱瑞杰／翻攝
新北市政府消防局第6救災救護大隊今在瑞芳區建基新村，演練長距離布線及暢通無線電通訊。記者邱瑞杰／翻攝
新北市政府消防局第6救災救護大隊今在瑞芳區建基新村，演練長距離布線及暢通無線電通訊。記者邱瑞杰／翻攝
新北市政府消防局第6救災救護大隊今在瑞芳區建基新村，演練長距離布線及暢通無線電通訊。記者邱瑞杰／翻攝
新北市政府消防局第6救災救護大隊今在瑞芳區建基新村，演練長距離布線及暢通無線電通訊。記者邱瑞杰／翻攝

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