八里惡霸涉收保護費玩槍恐嚇 收不到錢竟在墓地噴漆

張姓男子鎖定新北八里墓地施工業者收保護費，涉嫌恐嚇「休墓園沒報告、剛出獄不給錢就報警」夥同陳姓男子玩槍恐嚇，收取保護費，收不到錢竟在墓地惡劣噴漆。士林地檢署偵結，全案查出曾被恐嚇交付金錢的3名被害人，依恐嚇取財罪嫌起訴張男。

張男和陳男、年籍不詳男子，得知被害人王男在新北林口大南灣段某處墓地施工，2019年國慶日陳男先恐嚇王男「此地不能造墓、自己剛出獄不給錢要報警」王男則回答不是造墓，而是恢復原狀，趕緊買午餐先行離開。

起訴指出，張、陳、不詳男子在施工地點「鳴槍」恐嚇開車離去，途中又遇到王男車輛，陳男涉嫌拿手槍指著王男，讓王男心生畏懼。眾人回到施工地點談判，張男自稱認識王男，出言恐嚇王男，陳等人是幫派分子，出獄生活困難，要求交5萬元保護費。

王男自稱財力不足，陳男則降價要求收3萬元。王男害怕出事，交出身上現金1萬5000元，不料當天下午張等人尚未罷休，轉往王男在新北八里經營的機車行，再索討1萬5000元。王男婉拒付錢，張男涉嫌恐嚇「那你們墳墓就不要做了」並到施工墓地惡劣噴漆。

2019年11月4日，張、陳得知褚姓男子在八里渡船頭附近山上墓園施工，要求褚男員工打電話給褚男，相約下午談判。張男涉嫌恐嚇褚男「休墓園沒有報告，八里是我們管的，要求付5萬元」褚男心身畏懼，但身上只有5000元，付錢後拜託張男等人不要破壞墓園、不要傷害員工，張、陳得手後離去。

2020年4月13日，張男、陳男鎖定租用八里一處空地打算營業用的郭男，陳男故意讓郭男目睹他在把玩玩具槍，涉嫌恐嚇「搭建鐵皮屋要收45萬元」並指「我們公司（黑道、幫派）在派出所後面，是「戴戴」的公司」郭男則稱，沒有要搭建鐵皮屋，並聯繫房東到場，張、陳隨即離開。當天下午陳涉嫌向郭稱「不搭鐵皮屋包紅包即可，晚點來收」郭男因畏懼而交付1萬6000元。