桃園市新增7處路口多功能科技執法 地點一次查

行政院核定7處桃園市多功能科技執法，12月1日將啟用，包括中壢、楊梅、八德、蘆竹、龜山、大園、平鎮等7區均各建置一處，取締闖紅燈、超速、違規左右轉、直行車占轉彎車道等，警方呼籲用路人遵守號誌、標線行車，以免受罰。

桃園交警大隊指出，行政院專案核定2380萬元補助桃園市建置7處路口多功能科技執法，預計將在12月1日正式啟用，均經各轄區分局擇定「轄區易肇事路口」及「駕駛人易違規且高事故比例之路口」評估建置。

警方指出，7處執法地點包括「中壢區中華路二段與中園路口」、「大園區中正東路三段與青昇路口」、「楊梅區中山北路二段與裕成路口」、「龜山區萬壽路二段與振興路口」、「蘆竹區中正路與忠孝東路口」、「平鎮區中豐路南勢一段與中豐路一段342巷口」、「八德區福德一路與和強路口、福德一路與國道2號西向匝道入口」，均已完成建置驗收，目前是設備測試及宣導期。