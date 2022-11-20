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桃園市新增7處路口多功能科技執法 地點一次查

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

行政院核定7處桃園市多功能科技執法，12月1日將啟用，包括中壢、楊梅、八德、蘆竹、龜山、大園、平鎮等7區均各建置一處，取締闖紅燈、超速、違規左右轉、直行車占轉彎車道等，警方呼籲用路人遵守號誌、標線行車，以免受罰。

桃園交警大隊指出，行政院專案核定2380萬元補助桃園市建置7處路口多功能科技執法，預計將在12月1日正式啟用，均經各轄區分局擇定「轄區易肇事路口」及「駕駛人易違規且高事故比例之路口」評估建置。

警方指出，7處執法地點包括「中壢區中華路二段與中園路口」、「大園區中正東路三段與青昇路口」、「楊梅區中山北路二段與裕成路口」、「龜山區萬壽路二段與振興路口」、「蘆竹區中正路與忠孝東路口」、「平鎮區中豐路南勢一段與中豐路一段342巷口」、「八德區福德一路與和強路口、福德一路與國道2號西向匝道入口」，均已完成建置驗收，目前是設備測試及宣導期。

警方表示，各路口分別可以偵測2到4種不等的違規項目，包括駕駛人超速、闖紅燈、機車未依兩段式左轉、未依標誌標線號誌指示行駛、機車行駛禁行機車道、直行車佔用轉彎專用車道、在多車道左（右）轉彎未先駛入內（外）側車道行駛等，如同無形警力全時執法，希望藉由科技執法能提升民眾遵守交通規則觀念，降低各類交通事故發生，避免憾事發生。

桃園市新增7處多功能科技執法，12月1日上路。圖／警方提供
桃園市新增7處多功能科技執法，12月1日上路。圖／警方提供
桃園市新增7處多功能科技執法，12月1日上路。圖／警方提供
桃園市新增7處多功能科技執法，12月1日上路。圖／警方提供
桃園市新增7處多功能科技執法，12月1日上路。圖／警方提供
桃園市新增7處多功能科技執法，12月1日上路。圖／警方提供

車道 桃園 科技執法

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