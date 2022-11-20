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台南檢警追查永康夫妻浮屍 今天相驗遺體
台南永康科技工業園區滯洪池昨晚發現一對夫妻浮屍，警方漏夜搜索滯洪池周邊，找到死者包包內有兩人證件，並找到林和妻子18日晚到賣場購物畫面，包包裡也有相關發票。警方初判無他殺嫌疑。檢警今天在市立殯儀館上午10點40分相驗遺體，家屬傷心認屍。
據了解，死者生前經營生物科技食品生意，疫情發生前還有出口到大陸，疫情爆發後，生意受阻，2人疑受不了財務壓力。死者家屬說，2人生前沒有異狀，夫妻感情很好，對於警方調查沒有意見。
警方指出，昨晚7時許有移工要到永康區永科五路、永科王田大道交會口的滯洪池釣魚，卻驚見滯洪池中有兩具浮屍，嚇得馬上報警。消防人員獲報趕往打撈，發現男子手腳都遭白繩綑綁，死狀奇特；女子則沒有異樣。
永康警方第一時間在現場採證，在男女疑似落水處並未發現掙扎痕跡，昨晚8點多找到死者63歲林姓男子包包，發現他和51歲陳姓妻子的證件、遺書及藥品等物品，遺書有交代親人代為處理後事。
警方原本對僅有林男遭綑綁感到不解，第一時間不敢排除他殺可能性，直至調閱監視器畫面，找到林和妻子18日晚到賣場購物畫面，且他的包包裡也有相關發票。由於林生前曾表示自己會游泳，懷疑林生前先綁腳後再由妻子綁手。警方調查後，初步除他殺。
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