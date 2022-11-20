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高雄騎士自撞路燈身亡 死者妹質疑路面高低落差是肇因

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市劉姓男子5日騎機車經過小港區中林路，失控自撞路燈桿，噴飛在地，警方趕抵，劉曾告知是「自撞」，但送醫後卻不治；死者妹妹質疑事發地柏油路和泥土路間有高低落差所致，希望有關單位修復並加裝監視器，也盼能盡快取得死亡證明，讓兄長早日歸土。

在高雄紅毛港擔任板模工的55歲劉姓男子，11月5日上午近7時許，騎車行經小港區中林路和中利街的機車道，不明原因自撞路燈桿，劉當場噴飛在地，頭、臉等處受傷，倒地不起。

警消獲報趕抵現場，劉當時尚有意識，以微弱氣息告知警方「自撞」，但送醫急救後，仍因傷重宣告不治。

劉的妹妹為追查哥哥死亡真相，一度在臉書社團貼文，尋求過往人車行車記錄器，自己也到事故現場勘查，發現柏油路面和水泥路面有8到10公分的高低落差，懷疑是路面高低不平，造成兄長失控自撞。

劉的妹妹受訪表示，和車禍死亡的大哥是同母異父兄妹，大哥未婚，負起照顧中風二哥的起居生活，沒想到會發生自撞車禍身亡；她指出，大哥死亡後，由檢警相驗，但至今仍未取得死亡證明書，希望能早日拿到死亡證明，幫哥哥辦理後事，送他最後一程。

高市劉姓男子5日騎機車經過小港區中林路，失控自撞路燈桿，噴飛在地，送醫不治；死者妹妹質疑現場柏油路和泥土路路面有高低差所致（紅圈處）。圖／讀者提供
高市劉姓男子5日騎機車經過小港區中林路，失控自撞路燈桿，噴飛在地，送醫不治；死者妹妹質疑現場柏油路和泥土路路面有高低差所致（紅圈處）。圖／讀者提供
高市劉姓男子騎機車在小港區中林路自撞路燈桿身亡，劉的妹妹到場勘查，發現柏油路面和水泥路面有8到10公分的高低落差（紅圈處）。圖／讀者提供
高市劉姓男子騎機車在小港區中林路自撞路燈桿身亡，劉的妹妹到場勘查，發現柏油路面和水泥路面有8到10公分的高低落差（紅圈處）。圖／讀者提供

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