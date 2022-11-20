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影／台中科大前2機車撞成一團 零件碎裂一地3人骨折受傷

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中科技大學在一中商圈周邊，平時車流量大，昨晚10時許，王男騎車載徐女要左轉時，與對向直行機車碰撞，機車零件碎裂一地，造成3人受傷，有人骨折仍在醫院手術治療，無生命危險，初判肇因為轉彎未禮讓、未注意車前釀禍。

經查，王姓男子（29歲）昨晚10時許，騎機車載徐姓女子（27歲）沿三民路三段往太平路方行駛，育才路口時要左轉，當時江男（19歲）騎機車沿三民路三段往育才北路方向直行，雙方撞成一團，機車零件碎裂一地。

經查，3人都受到擦挫傷、骨折等程度不等傷勢，其中王腳指斷裂骨折、徐女右大腿骨折、江右大腿骨折，有2人仍在醫院手術，但無生命危險。

警方調查，2名騎士都無酒精濃度，初判是轉彎車未禮讓直行車、未注意車前狀況釀禍，詳細的肇事原因，仍待交大事故組釐清。

第二警分局提醒，駕駛人行駛交岔路口，要直行、轉彎時，應遵守燈光號誌行駛，雙向號誌同為圓形綠燈都可行駛時，轉彎車應讓直行車先行，隨時注意車前狀況，才能避免發生交通事故，快樂平門、平安返家。

台中科技大學校門前，昨晚10時發生兩機車碰撞的事故，造成3人受傷，機車零件碎裂一地。圖／讀者提供
台中科技大學校門前，昨晚10時發生兩機車碰撞的事故，造成3人受傷，機車零件碎裂一地。圖／讀者提供
台中科技大學校門前，昨晚10時發生兩機車碰撞的事故，造成3人受傷，機車零件碎裂一地。圖／讀者提供
台中科技大學校門前，昨晚10時發生兩機車碰撞的事故，造成3人受傷，機車零件碎裂一地。圖／讀者提供
台中科技大學校門前，昨晚10時發生兩機車碰撞的事故，造成3人受傷，機車零件碎裂一地。圖／讀者提供
台中科技大學校門前，昨晚10時發生兩機車碰撞的事故，造成3人受傷，機車零件碎裂一地。圖／讀者提供
台中科技大學校門前，昨晚10時發生兩機車碰撞的事故，造成3人受傷，機車零件碎裂一地。圖／讀者提供
台中科技大學校門前，昨晚10時發生兩機車碰撞的事故，造成3人受傷，機車零件碎裂一地。圖／讀者提供
台中科技大學校門前，昨晚10時發生兩機車碰撞的事故，造成3人受傷，機車零件碎裂一地。圖／讀者提供
台中科技大學校門前，昨晚10時發生兩機車碰撞的事故，造成3人受傷，機車零件碎裂一地。圖／讀者提供

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