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影／無照男迴轉撞27萬川崎重機 妙齡女騎士全身傷送醫
台中市北區一中商圈昨晚發生連環車禍，女騎士騎川崎大重機行經案發地點時，先與對向欲迴轉轎車碰撞，大重機再撞上從路旁停車場駛離的轎車，造成女騎士全身擦挫傷送醫，迴轉的孫姓駕駛無照，詳細肇事原因，待交大事故組釐清。
據查，郭姓女子（22歲）昨晚7時許，騎著新車要價27萬元的川崎大重機Z400，沿太平路往雙十路方向行駛，當時對向車道、由孫姓男子（34歲）駕駛的轎車，要在路口處左彎迴轉，孫車在迴轉時，撞上郭女大重機，大重機再撞上路旁要從停車場駛離的黃姓男子（29歲）轎車，全案造成郭女全身多處擦挫傷。
警方到場調查，三人都無酒精濃度，但孫男無照開車，將依法告發，另外肇事原因部分，初判為迴轉未依規定、未注意車前狀況釀禍，詳細的肇事原因，有待交大事故組後續調查釐清。
第二警分局長陳家銘提醒，駕駛人行車迴轉時，依道路交通安全規則第106條規定，在可迴車的路口或路段，迴車前，應暫停、顯示左轉燈光或手勢，看清無來往車輛，注意行人通過，始得迴轉，遵守道路交通安全規則行駛，才能有效減少交通事故發生。
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