影／無照男迴轉撞27萬川崎重機 妙齡女騎士全身傷送醫

台中市北區一中商圈昨晚發生連環車禍，女騎士騎川崎大重機行經案發地點時，先與對向欲迴轉轎車碰撞，大重機再撞上從路旁停車場駛離的轎車，造成女騎士全身擦挫傷送醫，迴轉的孫姓駕駛無照，詳細肇事原因，待交大事故組釐清。

據查，郭姓女子（22歲）昨晚7時許，騎著新車要價27萬元的川崎大重機Z400，沿太平路往雙十路方向行駛，當時對向車道、由孫姓男子（34歲）駕駛的轎車，要在路口處左彎迴轉，孫車在迴轉時，撞上郭女大重機，大重機再撞上路旁要從停車場駛離的黃姓男子（29歲）轎車，全案造成郭女全身多處擦挫傷。

警方到場調查，三人都無酒精濃度，但孫男無照開車，將依法告發，另外肇事原因部分，初判為迴轉未依規定、未注意車前狀況釀禍，詳細的肇事原因，有待交大事故組後續調查釐清。