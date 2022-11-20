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高雄8旬翁騎單車跌落排水溝 失蹤26小時警消尋獲

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市83歲陳姓老翁前天騎單車外出後失聯，警消搜尋一夜未果，昨白天出動空拍機、搜救犬，1名員警找人時一度滾落山坡腳擦傷；警消昨下午在排水溝上方發現單車，往下探尋赫見泡在水溝內的老翁，所幸生命徵象穩定，送醫無大礙。

岡山警分局燕巢分駐所18日接獲民眾報案，指家中83歲的陳姓阿公下午2時 30分許，獨自騎單車外出後，即失去聯繫！由於陳翁高齡且身體狀況不佳，警方獲報後，立刻通報勤務中心緊急協尋。

所長余榮欽率巡邏、備勤人員分組至瓊林地區產業道路周圍沿線搜尋，並調閱監視器尋找陳翁可能行經路線的蹤跡，但經過一夜仍無所獲。

警消昨持續陳姓老翁下落，由於有民眾通報似乎曾看到陳翁騎單車經過瓊林跨越橋下，擔心附近有大量溝渠、樹叢等險惡環境，加上陳翁失蹤26小時，深怕他會有失溫情況，於是出動空拍機和搜救犬，在周遭近千畝的果園及排水溝沿線搜尋。

搜尋過程中，一名蔡姓警員因地形崎嶇不平，一度滾落，左腳擦傷，但蔡仍心念陳翁安危，擦完藥後，仍持續參與搜救任務。

警消昨在下午4時，循排水溝方向找人時，在一處高低差近3公尺的大排水溝內，找到陳翁的單車，研判他可能掉落排水溝內，往前搜尋，終於在排水道下游處，發現泡在水中發抖的陳翁，所幸他意識清醒、生命徵象穩定！

消防救護人員將陳翁抬到擔架上，以繩索固定拉上岸，送醫治療。所幸陳翁除輕微失溫外，生命體徵及意識都還算正常，家屬見陳翁平安獲救，喜極而泣，感謝警消19小時不斷電搜救行動，成功完成救援任務。

高市警消19小時不斷電搜索行動，成功救出掉落3公尺深的8旬老翁，幸身體狀況穩定，救護人員將他送醫治療。記者石秀華／翻攝
高市警消19小時不斷電搜索行動，成功救出掉落3公尺深的8旬老翁，幸身體狀況穩定，救護人員將他送醫治療。記者石秀華／翻攝
高市8旬陳姓老翁騎單車跌落燕巢區一處排水溝，失蹤26小時後，被警消尋獲，救難人員將他救上岸。記者石秀華／翻攝
高市8旬陳姓老翁騎單車跌落燕巢區一處排水溝，失蹤26小時後，被警消尋獲，救難人員將他救上岸。記者石秀華／翻攝
高市8旬陳姓老翁騎單車跌落燕巢區一處排水溝，失蹤26小時，警消發現他在排水道下游處，泡在水中發抖。記者石秀華／翻攝
高市8旬陳姓老翁騎單車跌落燕巢區一處排水溝，失蹤26小時，警消發現他在排水道下游處，泡在水中發抖。記者石秀華／翻攝
高市8旬陳姓老翁騎單車跌落燕巢區一處排水溝，失蹤26小時後，被警消尋獲，救難人員將他救上岸，檢視他身體狀況。記者石秀華／翻攝
高市8旬陳姓老翁騎單車跌落燕巢區一處排水溝，失蹤26小時後，被警消尋獲，救難人員將他救上岸，檢視他身體狀況。記者石秀華／翻攝
高市8旬陳姓老翁騎單車跌落燕巢區一處3公尺深的排水溝，失蹤26小時後，被警消尋獲，救難人員將他救上岸。記者石秀華／翻攝
高市8旬陳姓老翁騎單車跌落燕巢區一處3公尺深的排水溝，失蹤26小時後，被警消尋獲，救難人員將他救上岸。記者石秀華／翻攝

排水溝 單車 空拍機

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