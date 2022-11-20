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高雄居酒屋開慶生趴 醉男虧壽星他仗義執言被K毆
高市前金區居酒屋黃姓負責人幫陳姓友人慶生，昨深夜打烊後，10餘名友人到場，酒酣耳熱後，一名莊姓男子酒後失態虧陳男，陳未生氣，但一旁的徐姓男子仗義執言，被莊揮拳打中左眼，其餘人在旁看戲，警方出動快打部隊到場，因徐堅持提告，莊被依傷害罪嫌送辦。
警方指出，在前金區開設居酒屋的黃姓男子，因尊稱30餘歲的陳姓男子為大哥，陳今天生日，黃男提前一天幫陳慶生，昨深夜11時許，在居酒屋打烊後，找來10餘名友人幫陳開生日趴。
一群人舉杯慶賀陳「生日快樂」，幾杯黃湯下肚後，52歲的莊姓男子出言虧陳，弄這麼大的場面過生日，壽星陳男未生氣，但一旁不認識莊男的徐姓男子卻出面教訓莊男，指莊說話不得體，雙方發生口角。
莊男當時不滿徐當著10餘人面前出言教訓他，憤而朝徐男揮拳，其中一拳打中徐男左眼角，徐當場流血，在場人勸架不成報警，轄區新興警分局警方獲報，以為發生鬥毆事件，出動快打部隊到場，發現只是2人打架，鬆了一口氣。
雖徐男僅受輕傷，但因不滿被莊男毆打，堅持對莊提告傷害，警方依現行犯將莊逮捕，警詢後依傷害罪嫌送辦。
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