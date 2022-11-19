男子開車分心連撞單車與機車 造成男騎士重傷昏迷

雲林台1線大埤鄉245.6K處、近東西向快速道路台78線斗南交流道下，今天上午發生一起嚴重車禍，一輛白色自小客車分心駕駛，追撞一輛機車及單車，造成2名騎士及1名乘客受傷送醫救治，其中男騎士傷勢最重，當場趴臥昏迷，救護人員緊急將3傷者送醫救治，警方進一步釐清肇因中。

29歲謝姓男子今天上午9時許駕駛白色自小客車，從台1線斗南往大林方向行駛在外側車道上，行經大埤鄉245.6K處時，因未注意車前狀況，不慎撞上前方一輛單車50多歲李姓男騎士後，再追撞另一輛由53歲王姓女騎士騎乘的機車，造成男、女騎士及一名女乘客受傷倒地。

白色自小客車擋風玻璃破裂，車頂也凹陷，單車後輪則已完全變形，難以辨認形體，令人無法想像當時撞擊力道有多猛烈，男騎士遭撞後趴臥在地，流血昏迷及頸椎、骨盆骨折，女騎士與乘客也雙雙倒地，分別輕傷、右手骨折，3人送至大林慈濟醫院救治。