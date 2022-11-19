47歲山友登馬崙山不適 搶救仍回天乏術
今天上午10點多，一行來自新竹的39人隊伍挑戰台中市和平區馬崙山，47歲何男在馬崙山2.3K處突然倒地，無呼吸心跳，救護人員救下山後送醫急救，仍回天乏術。
台中市消防局表示，今天上午10點34分接獲民眾報案，一行39人攀登馬崙山，其中47歲何姓山友沒有呼吸，位置在馬崙山步道2.3 k，現場已有人員執行CPR，救護人員到場。
消防局派遣和平、谷關兩梯次共4車9人出勤，由谷關分隊小隊長陳奕瑞帶隊前往救援。搜救人員在12點34分接觸何男，患者OHCA，持續進行CPR急救，下午1點46分第二梯與第一梯人員會合後，組裝獨輪車搬運患者往登山口下撤。
下午3點4分抵達救護車停放處，3點10分由谷關91送往東勢農民醫院救治，醫院急救後仍宣告不治。
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