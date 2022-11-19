47歲山友登馬崙山不適 搶救仍回天乏術

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

今天上午10點多，一行來自新竹的39人隊伍挑戰台中市和平區馬崙山，47歲何男在馬崙山2.3K處突然倒地，無呼吸心跳，救護人員救下山後送醫急救，仍回天乏術。

台中市消防局表示，今天上午10點34分接獲民眾報案，一行39人攀登馬崙山，其中47歲何姓山友沒有呼吸，位置在馬崙山步道2.3 k，現場已有人員執行CPR，救護人員到場。

消防局派遣和平、谷關兩梯次共4車9人出勤，由谷關分隊小隊長陳奕瑞帶隊前往救援。搜救人員在12點34分接觸何男，患者OHCA，持續進行CPR急救，下午1點46分第二梯與第一梯人員會合後，組裝獨輪車搬運患者往登山口下撤。

下午3點4分抵達救護車停放處，3點10分由谷關91送往東勢農民醫院救治，醫院急救後仍宣告不治。

一行來自新竹的39人隊伍今挑戰台中市和平區馬崙山，47歲何男在馬崙山2.3K處突然倒地，無呼吸心跳，救護人員救下山後送醫，急救後仍回天乏術。圖／讀者提供
一行來自新竹的39人隊伍今挑戰台中市和平區馬崙山，47歲何男在馬崙山2.3K處突然倒地，無呼吸心跳，救護人員救下山後送醫，急救後仍回天乏術。圖／讀者提供
一行來自新竹的39人隊伍今挑戰台中市和平區馬崙山，47歲何男在馬崙山2.3K處突然倒地，無呼吸心跳，救護人員救下山後送醫，急救後仍回天乏術。圖／讀者提供
一行來自新竹的39人隊伍今挑戰台中市和平區馬崙山，47歲何男在馬崙山2.3K處突然倒地，無呼吸心跳，救護人員救下山後送醫，急救後仍回天乏術。圖／讀者提供

患者 台中市

延伸閱讀

民進黨「府院3巨頭」全現身造勢 68歲男疑太激動當場無呼吸心跳

影／90公斤男山區摸黑如廁墜10樓深懸崖 破曉爬上步道求救

女遊客有高血壓心臟病史 遊武陵農場昏迷送醫不治

掃街迎接谷關泡湯季 無痕山林歡迎遊客前往

相關新聞

女復興泡野溪溫泉遭落石砸中頭 近3小時成功救援

桃園復興區有知名的羅浮溫泉，不過今上午9時許，消防接獲民眾報案表示，於嘎拉賀野溪溫泉，有1家四口在泡野溪溫泉時，40歲的...

影／機車不得行駛人行道 台南這路段本月檢舉案破千件

台南市北區小東路緊鄰成大醫院人行道附近，近日來出現民眾檢舉機車行駛人行道，據統計，每天檢舉案件逾70件，這個月累積迄今已...

男子開車分心連撞單車與機車 造成男騎士重傷昏迷

雲林台1線大埤鄉245.6K處、近東西向快速道路台78線斗南交流道下，今天上午發生一起嚴重車禍，一輛白色自小客車分心駕駛...

警找到了當街踹踢毛小孩女子 她稱：狗有大便丟草叢除

新北市三重區郭姓女子，今天下午牽毛小孩出門遛遛，步經仁義街卻突朝毛小孩頭、身踹踢數下，還丟進路旁草叢。郭女疑虐行徑被民眾...

惡意詐騙釣魚簡訊 8到10月被害件數下降9成

刑事警察局統計今年8到10月的惡意詐騙釣魚簡訊，被害件數下降90%，迄今仍有效壓制在低檔，政府跨部會合作共同打擊惡意簡訊...

惡劣！當街踹踢毛小孩 三重警：今下午受理依法偵辦

新北市三重區一名女子，牽著毛小孩出門遛遛，途中，毛小孩因故不肯走，女子竟當街狠踹毛小孩頭、身，還一度拉高牽繩，讓毛小孩懸空，旋即往路旁草叢丟去。女子疑虐行徑皆被附近民眾拍下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。