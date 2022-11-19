睽違2年的高雄同志大遊行再度舉行 萬人參加場面盛大

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導

睽違2年的高雄同志大遊行今天再度舉行，高雄鹽埕區擠滿許多從各地來的遊客，為了響應這次盛事大家都刻意打扮，場面十分熱烈，同志大遊行總召跩姬表示，今年以「無體之愛」做主題，是希望每個人都能尊重彼此的身體，也可以看見他人的身體需求，在彼此之間找到愛是什麼；今年經歷疫情之後，大家對於身體的議題都相當看重，民眾可以從中交流該如何照顧自己與他人的身體，相信今日到場的民眾都能深深感受。

第13屆高雄同志大遊行在鹽埕區盛大開走，現場超過萬名民眾參與遊行，其中最吸睛的就是許多富有創意的變裝打扮，有人以媽祖婆、皇后、功夫小妹等裝扮參與盛事，還有同志直接上空遊行，展露陽光的身材，主辦單位表示今年遊行準備了近10場的表演，除了變裝皇后外，也邀請多位歌手演唱，讓大家一起來支持南部的同志盛會。

睽違2年的高雄同志大遊行今天再度熱鬧舉行，參加的民眾都刻意打扮前來響應。記者劉學聖／攝影
睽違2年的高雄同志大遊行今天再度熱鬧舉行，參加的民眾都刻意打扮前來響應。記者劉學聖／攝影
睽違2年的高雄同志大遊行今天再度熱鬧舉行，參加民眾在電音的圍繞下開心熱舞。記者劉學聖／攝影
睽違2年的高雄同志大遊行今天再度熱鬧舉行，參加民眾在電音的圍繞下開心熱舞。記者劉學聖／攝影
睽違2年的高雄同志大遊行今天再度熱鬧舉行，參加的民眾都刻意打扮前來響應。記者劉學聖／攝影
睽違2年的高雄同志大遊行今天再度熱鬧舉行，參加的民眾都刻意打扮前來響應。記者劉學聖／攝影
睽違2年的高雄同志大遊行今天再度熱鬧舉行，吸引上萬民眾前來場面熱烈。記者劉學聖／攝影
睽違2年的高雄同志大遊行今天再度熱鬧舉行，吸引上萬民眾前來場面熱烈。記者劉學聖／攝影
睽違2年的高雄同志大遊行今天再度熱鬧舉行，參加的民眾都刻意打扮前來響應。記者劉學聖／攝影
睽違2年的高雄同志大遊行今天再度熱鬧舉行，參加的民眾都刻意打扮前來響應。記者劉學聖／攝影
睽違2年的高雄同志大遊行今天再度熱鬧舉行，參加的民眾都刻意打扮前來響應。記者劉學聖／攝影
睽違2年的高雄同志大遊行今天再度熱鬧舉行，參加的民眾都刻意打扮前來響應。記者劉學聖／攝影
睽違2年的高雄同志大遊行今天再度熱鬧舉行，參加的民眾都刻意打扮前來響應。記者劉學聖／攝影
睽違2年的高雄同志大遊行今天再度熱鬧舉行，參加的民眾都刻意打扮前來響應。記者劉學聖／攝影
睽違2年的高雄同志大遊行今天再度熱鬧舉行，參加的民眾都刻意打扮前來響應。記者劉學聖／攝影
睽違2年的高雄同志大遊行今天再度熱鬧舉行，參加的民眾都刻意打扮前來響應。記者劉學聖／攝影

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