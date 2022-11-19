女復興泡野溪溫泉遭落石砸中頭 近3小時成功救援

桃園復興區有知名的羅浮溫泉，不過今上午9時許，消防接獲民眾報案表示，於嘎拉賀野溪溫泉，有1家四口在泡野溪溫泉時，40歲的戴姓女子不慎遭落石砸中，造成頭部撕裂傷、胸口疼痛及牙齒斷裂，所幸送醫後無大礙。

今上午9時18分許，消防第四大隊巴陵分隊接獲民眾報案，戴女於嘎拉賀泡野溪溫泉時，不慎遭直徑約50公分大小落石砸傷，造成頭部撕裂傷、胸口疼痛及牙齒斷裂。

消防獲報後立刻前往救護，從嘎拉賀登山口前往救援，於10時45分接觸到戴女，戴女意識清楚，救護人員緊急給戴女清洗傷口包紮止血後，利用軟式擔架固定傷者並吊掛搬運至溫泉上方道路，於12時45分返回登山口，先送知醫療站，最後於下午1時35分送往不立桃園醫院救治。