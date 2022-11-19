警找到了當街踹踢毛小孩女子 她稱：狗有大便丟草叢除

新北市三重區郭姓女子，今天下午牽毛小孩出門遛遛，步經仁義街卻突朝毛小孩頭、身踹踢數下，還丟進路旁草叢。郭女疑虐行徑被民眾拍下。今天下午員警會同動保處前往查訪，郭女稱狗身有大便丟草叢去除，當場責請她擇日到動保處調查釐清。

據調查，新北市三重區一名郭姓女子（35歲），今天下午近一時許，她牽著毛小孩外出溜達。途中步經仁義路，毛小孩卻不知何故，趴在地上不肯走。此舉，卻惹惱郭女，當街踢踹毛小孩頭、身數下，還一度拉高牽繩，讓毛小孩不停哀叫，郭女旋即拎起毛小孩，往路旁草叢丟去。

郭女疑似施虐行徑，被同社區民眾用手機拍下，上傳社群「記者爆料網」網友留言「這是虐待吧」「好過分」「已經被踹了一陣子」「很可惡」等話。

今天下午約莫2時許，民眾到派出所報案，她向警方指控，上午11時，看到1名飼主，對其犬隻有管理不當粗暴動作，且有錄影存證。

三重警方受理，會同動保處人員前往附近社區大樓查訪，確認疑似施虐飼主為郭女，經詢問郭女稱，因飼養犬隻與其他犬玩耍，導致身上有狗糞便，才利用草叢來去除。