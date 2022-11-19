影／機車不得行駛人行道 台南這路段本月檢舉案破千件

台南市北區小東路緊鄰成大醫院人行道附近，近日來出現民眾檢舉機車行駛人行道，據統計，每天檢舉案件逾70件，這個月累積迄今已破千件。台南市警五分局提醒，該處緊鄰成醫，就醫行動不便的患者多，請騎士確實遵守道路交通安全規則，違者可處600元以上1800元以下罰鍰。

交通局在北區小東路北側人行道設置機慢車停放區，然而，不少機車騎士為了通行方便，將機車騎上人行道，此舉也使得有民眾依道路交通安全規則第99條第1項第6款規定「機車不得在人行道行駛」，向警方提出檢舉。

據統計，每天檢舉案件逾70件，這個月累積迄今已破千件；檢舉案件激增，也讓處理員警大呼吃不消。

市警五分局交通組長陳俞成呼籲，人行道是供行人通行，機車不得行駛；特別是該處緊鄰成大醫院，就醫行動不便的患者多，請機車騎士確實遵守道路交通安全規則，機車不得在人行道行駛的規定，違者將依道路交通管理處罰條例第45條第1項第6款，處以600元以上1800元以下罰鍰。

經現場觀察，騎車騎士行經該路段，幾乎都是將機車騎上人行道，將機車停在人行道中央的機車停車格位。經旁人提醒，機車不得行駛人行道，始知可能因此吃上罰單。不少騎士不禁抱怨，這也太不符合人性了。