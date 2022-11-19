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惡意詐騙釣魚簡訊 8到10月被害件數下降9成

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

刑事警察局統計今年8到10月的惡意詐騙釣魚簡訊，被害件數下降90%，迄今仍有效壓制在低檔，政府跨部會合作共同打擊惡意簡訊詐欺犯罪初步達到成效。

刑事局指出，今年6月至10月期間，全般詐欺案件發生數計12807件、財損約29億元，較去年同期增加1921件（+17.64%）、4億1259萬餘元（+16.04%），但破獲數也較去年同期增加1922件（+18.03%）。

詐騙案類中，假網拍（含一般購物）、假投資、解除分期付款、假愛情交友及猜猜我是誰為前5名高發案類，約占全般詐欺案數7成，其中今年10月間假投資及猜猜我是誰案類，已分別較7月下降3%及11%，顯示相關案例宣導及查緝已見初步成效。

今年6月至10月期間，警方除向民眾發送防詐簡訊4705.9萬則及攔阻詐騙簡訊3677.5萬則、更透過電信業者執行人頭門號停斷話4427門，政府打擊、防制詐欺犯罪不遺餘力。

刑事局表示，為防止民眾遭受詐騙的財產損失，行政院訂頒「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，跨部會成立「打詐國家隊」，結合內政部、國家通訊傳播委員會、金融監督管理委員會、法務部及各協辦機關，目前已初見成果，未來將持續透過報章媒體向民眾宣導，並由165反詐騙諮詢專線彙整民眾檢舉、報案資訊，提供電信業者攔阻詐騙簡訊及阻絕境外詐騙電話；另建立跨機關間系統資料庫介接，供檢警即時比對犯罪情資，遏止詐欺犯罪。

刑事警察局統計今年8到10月的惡意詐騙釣魚簡訊，被害件數下降90%，迄今仍有效壓制在低檔，政府跨部會合作共同打擊惡意簡訊詐欺犯罪初步達到成效。記者廖炳棋／翻攝
刑事警察局統計今年8到10月的惡意詐騙釣魚簡訊，被害件數下降90%，迄今仍有效壓制在低檔，政府跨部會合作共同打擊惡意簡訊詐欺犯罪初步達到成效。記者廖炳棋／翻攝

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