惡意詐騙釣魚簡訊 8到10月被害件數下降9成

刑事警察局統計今年8到10月的惡意詐騙釣魚簡訊，被害件數下降90%，迄今仍有效壓制在低檔，政府跨部會合作共同打擊惡意簡訊詐欺犯罪初步達到成效。

刑事局指出，今年6月至10月期間，全般詐欺案件發生數計12807件、財損約29億元，較去年同期增加1921件（+17.64%）、4億1259萬餘元（+16.04%），但破獲數也較去年同期增加1922件（+18.03%）。

詐騙案類中，假網拍（含一般購物）、假投資、解除分期付款、假愛情交友及猜猜我是誰為前5名高發案類，約占全般詐欺案數7成，其中今年10月間假投資及猜猜我是誰案類，已分別較7月下降3%及11%，顯示相關案例宣導及查緝已見初步成效。

今年6月至10月期間，警方除向民眾發送防詐簡訊4705.9萬則及攔阻詐騙簡訊3677.5萬則、更透過電信業者執行人頭門號停斷話4427門，政府打擊、防制詐欺犯罪不遺餘力。