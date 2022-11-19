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惡劣！當街踹踢毛小孩 三重警：今下午受理依法偵辦

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市三重區一名女子，牽著毛小孩出門遛遛，途中，毛小孩因故不肯走，女子竟當街狠踹毛小孩頭、身，還一度拉高牽繩，讓毛小孩懸空，旋即往路旁草叢丟去。女子疑虐行徑皆被附近民眾拍下。今天下午已有民眾到派出所報案，警方受理，正循線通知女子到案說明。

據調查，新北市三重區一名女子，牽著毛小孩外出，途中行經仁義重劃區附近，毛小孩不知何故趴在地上不肯走。此舉，卻惹惱女子，當接踢踹毛小孩頭、身數下，還一度拉高牽繩，毛小孩不停哀叫，女子旋即拎起毛小孩，往路旁草叢丟去。

女子對毛小孩施虐行徑，被附近民眾用手機拍下，上傳社群「記者爆料網」網友留言「這是虐待吧」「好過分」「已經被踹了一陣子」「很可惡」等話。

據了解，今天下午，有民眾到派出所報案，目前三重警方已受理報案，將依「動保法」相關規定，循線通知女子到案說明，並同步通報動報處人員會同偵查、蒐證辦理。

新北市三重區男子，將毛小孩拎起，旋即丟進路旁草叢，惡劣行徑皆被民眾拍下。圖／記者爆料網
新北市三重區男子，將毛小孩拎起，旋即丟進路旁草叢，惡劣行徑皆被民眾拍下。圖／記者爆料網
新北市三重區一名男子，當街踢踹毛小孩，全程被附近住戶拍下。圖／記者爆料網
新北市三重區一名男子，當街踢踹毛小孩，全程被附近住戶拍下。圖／記者爆料網

毛小孩

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