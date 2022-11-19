影／90公斤男山區摸黑如廁墜10樓深懸崖 破曉爬上步道求救
昨天中午，台中市體重90多公斤楊姓男子獨自到八仙山走步道，傍晚如廁不甚墜落30公尺深懸崖(約10樓高)，在懸崖旁度過驚魂夜，晨曦破曉他吃力往上爬到步道，趁手機有訊號向胞弟求救。救難人員今早8點多接觸到楊男，楊左腳及頭部擦傷，意職清楚，自行走下步道並返家。
30多歲楊男昨天中午獨自一人到谷關八仙山攀爬步道，傍晚4點多在步道旁如廁，竟墜落約30公尺深的懸崖，手機無訊號，無法對外聯繫，楊男頭暈只好在懸崖邊過夜休息。楊男胞弟昨晚沒有哥哥消息，趕緊報警協尋。
今晨見陽光出現，體重達90多公斤的楊奮力從懸崖往上方步道爬，早上6點多手機有訊號，先傳簡訊向胞弟求救，告知自己摔在步道下方懸崖，家屬立即向消防局第二救災救護大隊報案。
消防局派遣谷關、和平分隊共4人，由隊員葉韋成帶隊前往救援。搜救人員於8點49分接觸到楊男，經檢傷，楊左腳及頭部擦傷，意職清楚，可以自行行走，搜救人員陪同楊男持續下撤。上午10點15分一行人安全到登山口，楊男婉拒送醫，自行返家。
台中市消防局第二大隊副大隊長蔡石芳呼籲，山域活動，民眾應避免獨自前往，建議結伴同行，且山下需留守親友或友人保持聯繫，避免意外發生。
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