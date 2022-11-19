高市死亡車禍攀升 5分局遭點名...這分局督簽要拍照上傳

高市死亡車禍1月至10月下旬共發生155件，造成158人死亡，雖比去年同期減少7件6人，但青年學生仍有24人死亡，比去年同期多4人；17個分局中包括左營、三民一、三民二、鼓山及岡山等分局遭點名改善，其中岡山因發生件數偏高，督導人員支援外勤巡簽時，要在督簽地點拍照上傳備查，遭基層諷「這樣有用嗎」。

高市A1死亡車禍從今年1月至10月下旬，共發生155件、死亡158人，雖和去年同期比較，發生件數減少7件，死亡少6人，但青年學生發生24件、死亡24人，與去年同期比較發生增加4件、4人，以三民二及岡山分局各增加3件、3人最多。

17個分局中，包括三民一、三民二、左營、鼓山等4個分局，死亡車禍和去年同期比較，件數均有增加，在市警局局務會議中，被長官點名要求加強「有效宣導」、「精準執法」及「滾動式勤務調整」等防制策略。

另岡山分局則因發生死亡車禍件數在17個分局奪冠，分局提出改善策略，加強轄內易肇事路段簽巡、提升見警率、實施每小時定點交通守望及稽查5至10 分鐘，以及滾動式分析調整各所易肇事路口31處提供各所列入巡邏線參考。

岡山分局還要求91督導人員於督導時段，督簽轄內10大易肇事路段 ，並將督簽地點拍照上傳分局群組備查。

對於督導長官在督簽地點拍照一事，有基層員警質疑這樣可防制A1車禍發生？果不其然，11月15日，嘉新東路就發生一起死亡車禍，66歲呂姓男騎士疑未保持行車距離，追撞前方32歲黃姓男子的計程車後倒下，未料，卻遭後方27歲方姓男子駕駛的曳引車二度追撞後輾斃。