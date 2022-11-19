影／上班第一天 男子就偷洗車場老闆大型重機車飆上北宜

新北市一間洗車場新進員工鄭姓男子上班第一天，見老闆所有的紅牌大型重機車鑰匙未拔，趁入夜收店後，涉嫌偷車騎上北宜公路兜風，警方獲報不到兩小時在新北市及宜蘭縣交界處查獲到案，警詢後依竊盜罪嫌依法送辦。

新北市永和區經營洗車場的林姓男子本月6月晚上8時許，到永和警分局秀朗派出所報案，他指稱，停放在永和區成功路一段洗車場內的500西西紅牌大型重機車遭竊，警方隨即調閱案發現場監視器畫面，發現竊賊大大方方從洗車場內部走出，還邊走邊戴上安全帽，隨即將大門推開後直接將重型機車騎走，經比對竊賊竟是林男當天才應徵錄取的23歲新進員工鄭姓男子。

秀朗派出所長黃柏銘利用新北市警局雲龍系統車輛辨識系統，掌握遭竊的大型重機車由新北市沿北宜公路一路往宜蘭方向直奔而去，通知新店警分局及宜蘭縣礁溪警分局協助攔截圍捕，所長黃柏銘也立即率領所內3名員警衝上北宜公路查緝，當晚近10時與支援警力在新北與宜蘭縣市交界，發現遭竊的紅牌大型重機車停在北宜公路旁公廁前，四處搜尋在公廁內查獲正在變裝的鄭男，鄭男看到大批員警現身，嚇得蹲在角落瑟瑟發抖，不知所措。