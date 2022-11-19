停紅燈遭貨車追撞險翻車 載運生雞肉、雞腿噴飛掉滿地

高雄41歲周姓男子昨天駕駛載運食材的小貨車，沿聖森路往南行駛，行經聖森路、聖得路口停等紅燈時，突遭40歲曾姓男子駕駛的大貨車從後方追撞，導致周男車上載運的物品散落，所幸，兩人都無受傷，也無酒駕情事，詳細事故原因仍待警方釐清。

這起事故發生於昨天中午11時59分，周男駕駛載運食材的小貨車，沿聖森路往南行駛，行經聖森路、聖得路口停等紅燈時，遭曾男駕駛的大貨車從後方追撞。

撞擊瞬間，兩車左搖右擺，一度翻車，且周男車上載運的食材散落，還有生雞肉及雞腿掉落路面。警方獲報到場協處，肇事的曾男說，當下沒注意前方號誌，發現小貨車時，緊急剎車，加上左閃不及，才會撞上。