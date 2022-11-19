影／金門宅配貨運倉庫暗夜大火 消防人員疾速切門灌救

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金城市區某宅配貨運公司的鐵皮倉庫在今天凌晨發生火警，現場竄出陣陣濃煙，由於倉庫緊臨火鍋店及撞球館，消防局嚴防火勢蔓延，立即派遣金城分隊、金寧分隊、金沙分隊及水頭港消防分隊各式消防車計10輛與37名職義消前往搶救，約30分鐘即撲滅火勢，燃燒面積約15平方公尺，無人員傷亡，詳細起火原因由火災調查科人員調查中。

金門消防局第一大隊副大隊長戴紹恩表示，消防局勤指中心在今日1時21分獲報位於城區的貨運行倉庫失火，由於倉庫緊臨火鍋店及撞球館，為避免火勢擴大延燒，立即以優勢消防力進行搶救。

戴紹恩表示，消防救災車組於1時29分到達時，發現鐵皮倉庫內有大量濃煙不斷向外竄出，指揮官經現場評估後立即下令破壞入口之鐵捲門，並佈署2條水線入室進行滅火，在現場30餘名職義消通力合作下，火勢迅速於1時50分獲得控制，並於2時00分撲滅，現場為雜物燃燒，面積約15平方公尺，波及一旁停放倉庫內小貨車副駕駛側車頭部分，無人員傷亡。

消防局表示，場所安裝之火災警報器可於火災初期及早偵知火災的發生，爭取更充裕的疏散時間。另電器類用品應依說明指示操作使用，未使用的電器插頭應拔除；室內(外)空間應避免堆積雜物，以減少火災擴大延燒風險，平時做好預防工作，可減少災害發生，確保生命財產安全。

金城市區某宅配貨運公司的鐵皮倉庫在今天凌晨發生火警，消防人員緊急切門入內灌救。圖／讀者提供
金城市區某宅配貨運公司的鐵皮倉庫在今天凌晨發生火警，消防人員緊急切門入內灌救。圖／讀者提供
金城市區某宅配貨運公司的鐵皮倉庫在今天凌晨發生火警，由於倉庫緊臨火鍋店及撞球館，為避免火勢擴大延燒，立即以優勢消防力進行搶救。圖／金門消防局提供
金城市區某宅配貨運公司的鐵皮倉庫在今天凌晨發生火警，由於倉庫緊臨火鍋店及撞球館，為避免火勢擴大延燒，立即以優勢消防力進行搶救。圖／金門消防局提供
金城市區某宅配貨運公司的鐵皮倉庫在今天凌晨發生火警，大批消防人員前往灌救。圖／金門消防局提供
金城市區某宅配貨運公司的鐵皮倉庫在今天凌晨發生火警，大批消防人員前往灌救。圖／金門消防局提供

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