影／金門宅配貨運倉庫暗夜大火 消防人員疾速切門灌救

金城市區某宅配貨運公司的鐵皮倉庫在今天凌晨發生火警，現場竄出陣陣濃煙，由於倉庫緊臨火鍋店及撞球館，消防局嚴防火勢蔓延，立即派遣金城分隊、金寧分隊、金沙分隊及水頭港消防分隊各式消防車計10輛與37名職義消前往搶救，約30分鐘即撲滅火勢，燃燒面積約15平方公尺，無人員傷亡，詳細起火原因由火災調查科人員調查中。

金門消防局第一大隊副大隊長戴紹恩表示，消防局勤指中心在今日1時21分獲報位於城區的貨運行倉庫失火，由於倉庫緊臨火鍋店及撞球館，為避免火勢擴大延燒，立即以優勢消防力進行搶救。

戴紹恩表示，消防救災車組於1時29分到達時，發現鐵皮倉庫內有大量濃煙不斷向外竄出，指揮官經現場評估後立即下令破壞入口之鐵捲門，並佈署2條水線入室進行滅火，在現場30餘名職義消通力合作下，火勢迅速於1時50分獲得控制，並於2時00分撲滅，現場為雜物燃燒，面積約15平方公尺，波及一旁停放倉庫內小貨車副駕駛側車頭部分，無人員傷亡。