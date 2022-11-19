宅男和正妹網交墜入愛河 匯30萬投資警問一句話他夢醒

高市楊姓男子在交友軟體認識長髮正妹，被對方迷得深魂顛倒，女方遊說他投資比特幣，當結婚基金，楊信以為真，到銀行匯款30萬，行員報警，警方拋問「沒見過對方，一口氣匯這麼多錢」，勸楊錢不好賺，對方是騙子，錢到手就搞失蹤，楊才恍然大悟。

三民二警分局陽明派出警員許心瑋、蔣典呈，14日上午11時許擔服巡邏勤務，接獲澄清路上銀行通報，有民眾疑似遭詐騙，欲匯款30萬，警方趕抵銀行了解。

警方到場後，發現38歲楊姓男子，神色慌張地在滑手機，對銀行解釋匯款30萬市要裝修房子的經費，警方趨前關懷詢問，楊當下緊張地答不出話，經警方安撫後，楊才坦承在交友軟體上，認識一名外表亮麗的年輕女子，因和女方相談甚歡，墜入愛河。

楊男表示，因女方邀約他一起投資比特幣，誆稱會有分析師指導投資下單，投資獲利後可當結婚基金。