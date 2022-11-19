聽新聞
test
0:00 / 0:00
宅男和正妹網交墜入愛河 匯30萬投資警問一句話他夢醒
高市楊姓男子在交友軟體認識長髮正妹，被對方迷得深魂顛倒，女方遊說他投資比特幣，當結婚基金，楊信以為真，到銀行匯款30萬，行員報警，警方拋問「沒見過對方，一口氣匯這麼多錢」，勸楊錢不好賺，對方是騙子，錢到手就搞失蹤，楊才恍然大悟。
三民二警分局陽明派出警員許心瑋、蔣典呈，14日上午11時許擔服巡邏勤務，接獲澄清路上銀行通報，有民眾疑似遭詐騙，欲匯款30萬，警方趕抵銀行了解。
警方到場後，發現38歲楊姓男子，神色慌張地在滑手機，對銀行解釋匯款30萬市要裝修房子的經費，警方趨前關懷詢問，楊當下緊張地答不出話，經警方安撫後，楊才坦承在交友軟體上，認識一名外表亮麗的年輕女子，因和女方相談甚歡，墜入愛河。
楊男表示，因女方邀約他一起投資比特幣，誆稱會有分析師指導投資下單，投資獲利後可當結婚基金。
警方聽完楊的解說，告知楊此為典型「愛情詐騙假投資」手法，勸阻楊男和女方沒見過面，就將辛苦存的錢匯出，只要對方拿到錢，就會將他封鎖，消失無蹤，並舉多起投資詐騙案例教育，楊男才如夢初醒，打消匯款念頭。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言