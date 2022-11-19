聽新聞
test
0:00 / 0:00

宅男和正妹網交墜入愛河 匯30萬投資警問一句話他夢醒

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市楊姓男子在交友軟體認識長髮正妹，被對方迷得深魂顛倒，女方遊說他投資比特幣，當結婚基金，楊信以為真，到銀行匯款30萬，行員報警，警方拋問「沒見過對方，一口氣匯這麼多錢」，勸楊錢不好賺，對方是騙子，錢到手就搞失蹤，楊才恍然大悟。

三民二警分局陽明派出警員許心瑋、蔣典呈，14日上午11時許擔服巡邏勤務，接獲澄清路上銀行通報，有民眾疑似遭詐騙，欲匯款30萬，警方趕抵銀行了解。

警方到場後，發現38歲楊姓男子，神色慌張地在滑手機，對銀行解釋匯款30萬市要裝修房子的經費，警方趨前關懷詢問，楊當下緊張地答不出話，經警方安撫後，楊才坦承在交友軟體上，認識一名外表亮麗的年輕女子，因和女方相談甚歡，墜入愛河。

楊男表示，因女方邀約他一起投資比特幣，誆稱會有分析師指導投資下單，投資獲利後可當結婚基金。

警方聽完楊的解說，告知楊此為典型「愛情詐騙假投資」手法，勸阻楊男和女方沒見過面，就將辛苦存的錢匯出，只要對方拿到錢，就會將他封鎖，消失無蹤，並舉多起投資詐騙案例教育，楊男才如夢初醒，打消匯款念頭。

高市楊姓男子和正妹網交墜入愛河，聽信女方匯款30萬投資，當結婚基金，警方勸他錢匯了，女方就搞失蹤，讓他打消匯款念頭。記者石秀華／翻攝
高市楊姓男子和正妹網交墜入愛河，聽信女方匯款30萬投資，當結婚基金，警方勸他錢匯了，女方就搞失蹤，讓他打消匯款念頭。記者石秀華／翻攝
三民二警分局警方告知楊男遇到典型「愛情詐騙假投資」手法，勿將辛苦存的錢匯出。記者石秀華／翻攝
三民二警分局警方告知楊男遇到典型「愛情詐騙假投資」手法，勿將辛苦存的錢匯出。記者石秀華／翻攝

詐騙 交友軟體 結婚

延伸閱讀

無畏FTX風暴延燒！比特幣本周漲約3% 表現勝過全球股市

曾嗆加密貨幣「愚蠢又邪惡」 FTX破產後股神老搭檔再開砲

加密幣崩跌！幣安放棄收購FTX 比特幣摔15%探兩年最低

獨／竊電215萬度挖比特幣 2賊獲利290萬得賠1405萬

相關新聞

女復興泡野溪溫泉遭落石砸中頭 近3小時成功救援

桃園復興區有知名的羅浮溫泉，不過今上午9時許，消防接獲民眾報案表示，於嘎拉賀野溪溫泉，有1家四口在泡野溪溫泉時，40歲的...

影／機車不得行駛人行道 台南這路段本月檢舉案破千件

台南市北區小東路緊鄰成大醫院人行道附近，近日來出現民眾檢舉機車行駛人行道，據統計，每天檢舉案件逾70件，這個月累積迄今已...

男子開車分心連撞單車與機車 造成男騎士重傷昏迷

雲林台1線大埤鄉245.6K處、近東西向快速道路台78線斗南交流道下，今天上午發生一起嚴重車禍，一輛白色自小客車分心駕駛...

警找到了當街踹踢毛小孩女子 她稱：狗有大便丟草叢除

新北市三重區郭姓女子，今天下午牽毛小孩出門遛遛，步經仁義街卻突朝毛小孩頭、身踹踢數下，還丟進路旁草叢。郭女疑虐行徑被民眾...

惡意詐騙釣魚簡訊 8到10月被害件數下降9成

刑事警察局統計今年8到10月的惡意詐騙釣魚簡訊，被害件數下降90%，迄今仍有效壓制在低檔，政府跨部會合作共同打擊惡意簡訊...

惡劣！當街踹踢毛小孩 三重警：今下午受理依法偵辦

新北市三重區一名女子，牽著毛小孩出門遛遛，途中，毛小孩因故不肯走，女子竟當街狠踹毛小孩頭、身，還一度拉高牽繩，讓毛小孩懸空，旋即往路旁草叢丟去。女子疑虐行徑皆被附近民眾拍下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。