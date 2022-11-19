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影／男子帶供品上大廟拜拜 用這招沒花半毛錢

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市賴姓男子日前涉嫌從超商偷清酒及水果乾當供品上大廟拜拜，警方接獲超商店長報案，不到一小時，不僅在廟裡找到竊賊賴姓男子，且遭竊的東西全部都放在廟內供桌上，當場人贓俱獲，警詢後依竊盜罪嫌函送檢方偵辦。

新北市永和區仁愛路一間超商店長王姓女子，今年10月12日上午近10時，到永和警分局新生派出所報案，王女指稱，清點店內貨架上商品，發現一瓶月桂冠清酒及黃金水蜜桃乾等零食共5包遭竊，王女調閱超商內部監視器畫面，發現一名身著藍色短袖上衣、灰色短褲的男子涉嫌行竊，得手後徒步離開超商。

新生所值班員警通報線上巡邏員警葉冠廷、籃盟淵2員在案發地點附近搜尋，員警於12日上午近11時，在永和區仁愛路202巷保福宮內，發現賴姓男子（64歲）與犯嫌衣著特徵相符，並在廟內供桌上找到遭竊的清酒及黃金水蜜桃乾等5包零食，當場人贓俱獲。

賴男不僅坦承行竊，還自爆今年10月9日上午11時10分，也曾在該間超商行竊一瓶400毫升的阿薩姆奶茶當供品，拜拜後帶回家喝光光，警方查扣遭竊商品等贓證物，清點後發還給王姓女店長，警詢後依竊盜罪嫌將賴男函送新北地檢署偵辦。

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新北市賴姓男子涉嫌從超商偷清酒及水果乾當供品上大廟拜拜，警方接獲超商店長報案，不到一小時，在廟裡找到遭竊的東西全都還放在廟內供桌上，當場人贓俱獲。記者王長鼎／翻攝
新北市賴姓男子涉嫌從超商偷清酒及水果乾當供品上大廟拜拜，警方接獲超商店長報案，不到一小時，在廟裡找到遭竊的東西全都還放在廟內供桌上，當場人贓俱獲。記者王長鼎／翻攝
新北市賴姓男子涉嫌從超商偷清酒及水果乾當供品上大廟拜拜，警方接獲超商店長報案，不到一小時，在廟裡找到遭竊的東西全都還放在廟內供桌上，當場人贓俱獲。記者王長鼎／翻攝
新北市賴姓男子涉嫌從超商偷清酒及水果乾當供品上大廟拜拜，警方接獲超商店長報案，不到一小時，在廟裡找到遭竊的東西全都還放在廟內供桌上，當場人贓俱獲。記者王長鼎／翻攝
新北市賴姓男子涉嫌從超商偷清酒及水果乾當供品上大廟拜拜，警方接獲超商店長報案，不到一小時，在廟裡找到遭竊的東西全都還放在廟內供桌上，當場人贓俱獲。記者王長鼎／翻攝
新北市賴姓男子涉嫌從超商偷清酒及水果乾當供品上大廟拜拜，警方接獲超商店長報案，不到一小時，在廟裡找到遭竊的東西全都還放在廟內供桌上，當場人贓俱獲。記者王長鼎／翻攝

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