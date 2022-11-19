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高雄大社工廠大火一人嗆傷送醫 疑菸蒂釀禍
高雄市大社區和平路上一間廢棄車輛工廠，昨晚9時許傳出火警，消防獲報前往搶救。現場為工廠外堆置的廢棄物燃起熊熊烈火，濃煙不斷向上竄升，布水線灌救，火勢於半小時左右撲滅，有一名工廠人員輕微嗆傷預防性送醫；初步了解，這起火警疑因有人抽菸，菸蒂掉落不慎引燃，詳細起火原因仍待釐清。
這起火警發生在昨晚9時58分許，大社區和平路上一間廢棄車輛工廠，不明原因起火；消防派出11車21人前往搶救。消防趕抵現場時，發現工廠外燃起熊熊烈火，濃煙不斷向上竄升。
經消防布水線灌救，火勢於10時28分許撲滅，有一名工廠人員輕微嗆傷預防性送醫，無生命危險；初步了解，這起火警疑因有人抽菸，菸蒂掉落不慎引燃，詳細起火原因仍待釐清。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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