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攔查報身分「唇、鼻沒一處像」 警揭謊言：這絕對不是你
50歲林姓男子深夜騎機車行經高市鳳山區一處路口，巡邏警網發現他機車破損，趨前攔查；林報出身分後，警方查照片中人嘴唇、鼻子都不像他，追問他妻女生日、汽車駕照考手排還自排，林都答不出來，警方將他帶到偵查隊按指紋，結果查出林是竊盜通緝犯。
鳳山警分局文山派出所警員黃景璿、游嘉祥，前天深夜10時許，巡邏行經鳳山區鳳松路和博愛路口時，發現林姓男子騎的機車車體有破損情形，趨前攔查關心。
警方要求林男報出身分資料，以M-Police查詢後，發現照片中的人和林男不像，要求林脫下安全帽查核，雙方展開一段有趣的對話。
警方看著手中照片，和林比對後，斥責林：「這不是你啦，這絕對不可能是你」，林回「這是之前10幾年前的，現在已經50多歲了」；警方說「嘴唇、鼻子都不像啊」，林又回「沒啦，你看我整個人都瘦了」。
警方改問林戶籍、汽車駕照考手排還是自排？，林也不斷說錯，警方再追問林：「你戶籍裡面有誰？」，林回「老婆、女兒」，警問「你老婆和小孩的出生年月日，你知道嗎？」，林：「嗯．．女兒的，我也不知道」，警虧：「小孩的，你應該知道吧」，但林男卻只背得出女兒是95年．．，月、日卻忘記。
警方當場斥責林「你這樣謊報是有問題的」，當下將林帶回分局偵查隊按指紋，結果一查，林因涉及竊盜案件，上個月被屏東地檢署發布通緝，林男謊報哥哥的資料，卻背不清楚，長相也和哥哥不一樣，遭警方戳破謊言，警詢後將他解送歸案。
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