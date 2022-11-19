男持螺絲起子挾持友人 還出言恐嚇「讓你全家都有事」

高雄44歲陳姓男子因懷疑友人在外造謠生事，竟在日前持螺絲起子抵住64歲楊姓男子左肩，還捏住對方脖子，並恐嚇說「要讓你全家都有事」，甚至奪走手機不讓楊男報警；事後楊報警並對陳男提告，檢方依強制及恐嚇罪將陳起訴。

起訴書指，陳男今年8月28日上午9時在永安區維新路光明巷旁的榕樹下，持螺絲起子抵住楊男的左肩，還捏住他的脖子，並出言恐嚇說「要讓你全家都有事」、「不要再說雞巴換豬肉」等語。

陳男的舉動，讓楊男心生畏懼，楊要拿起手機報警，陳更奪走手機阻止。事後楊向岡山警分局報案並對陳提告。