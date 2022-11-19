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男搭公車遭提醒「把口罩戴好」火大回嗆司機 惹毛乘客怒吼：你下車

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市林姓男子，周一（14日）傍晚在林口攔搭一輛公車，司機提醒「把口罩戴好」他卻認為被嗆，雙方互爆口角還報警處理。警方到場，林男顯然怒氣未消，揪著警當仲裁「誰是公然侮辱」，有乘客受不了氣吼林男「你下車啦！」最後警抄錄雙方資料林先下車，才讓公車駛離。

據了解，林姓男子（23歲）周一（14日）傍晚5時左右，在新北市林口區中山路攔搭一輛公車，林男上車時口罩沒戴好，司機趙男（36歲）怕影響其他乘客，好意提醒了一句「把口罩戴好」不料卻引起林男不滿，認為司機口氣不佳明擺著在嗆他，雙方因此爆發口角報警處理。

警方獲報到場，林男見警餘氣未消說「我一上車他（司機）就嗆我，他（司機）嗆我講甚麼屁話，我跟他說你才是屁，然後他（司機）就說我公然侮辱他。」員警聽完一頭霧水，林男話沒說斷霹哩啪拉接說，還要員警當仲裁「這樣是他公然侮辱我，還是我公然侮辱他。」

有乘客受不了，氣吼林男「你下車啦！ 「你這樣影響到整車的乘客！你下車啦……整車都在等他」最後員警抄錄雙方資料，告知相關法律權益，雙方冷靜未提出告訴，林男被勸下車，讓公車駛離。

林口警呼籲新冠疫情雖漸趨穩定，防疫措施也逐步放寬，惟外出仍應遵守防疫措施，佩戴好口罩避免飛沫傳染，保護他人也保護自己。

新北市林口區林男，不滿公車司機口氣不佳「把口罩戴好」認為被嗆，雙方互爆口角。記者曾伯愷／翻攝
新北市林口區林男，不滿公車司機口氣不佳「把口罩戴好」認為被嗆，雙方互爆口角。記者曾伯愷／翻攝

公然侮辱 口罩

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