快訊

MLB／張育成未獲紅襪續約 即刻起變自由球員

金正恩女兒首度露面！父女牽緊緊視察洲際彈道飛彈試射

MLB／天使記者MVP票投大谷翔平 「不該對他的偉大麻痺」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／老人車禍自燃受困意識不清 台南員警路過即刻救援

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台86線快速道路驚傳火燒車意外，2輛自小客車在行經發生交通事故，其中一輛由71歲吳姓老人今午駕車行經台86線6.8公里處，因車禍起火竄出濃煙，人昏迷受困車內，恰巧台南白河警分局警備隊長陳明典、白河所巡佐顏志榮路過，拿車內滅火器衝向冒煙車輛灌救，並將人及時拉出車外。

陳明典、顏志榮於執行押解人犯勤務完畢返回分局途中，許行經快速公路台86線6.8公里處，見兩輛轎車發生事故，其中一輛因撞到護欄產生大量濃煙還有爆炸聲。兩人見情況緊急，等不及消防隊到場，立即將巡邏車停於肇事車輛後方開啟警示燈，提醒後方來車前方有事故。

陳明典表示，因現場濃煙密布，見車上駕駛未下車，深怕肇事車輛高溫爆炸，立即持巡邏車上滅火器衝向肇事車輛噴灑滅火，接著開啟車門，將因撞擊而意識不清吳姓駕駛搖醒，解開安全帶迅速將人帶離現場，再通知119消防隊進行後續處置，警方再行協助進行交通管制，疏導車輛，讓消防人員可以順利撲滅火勢。

白河分局表示，事後民眾大讚白河警方不顧自身生命危險，將民眾安危視為第一，成功救出受困駕駛，化解一場火燒車事故。

白河分局長劉其賢表示，同仁不顧自身安危，以民眾安全為第一考量，明確、快速的成功拯救生命，避免人命受害值得讚賞。呼籲民眾在路上遇有緊急危難狀況或有需協助情事，可撥打「110」電話向警方求助。

老人車禍自燃受困車內意識不清，台南白河員警路過即刻救援。記者周宗禎／翻攝
老人車禍自燃受困車內意識不清，台南白河員警路過即刻救援。記者周宗禎／翻攝
老人車禍自燃受困車內意識不清，台南白河員警路過即刻救援。記者周宗禎／翻攝
老人車禍自燃受困車內意識不清，台南白河員警路過即刻救援。記者周宗禎／翻攝
老人車禍自燃受困車內意識不清，台南白河員警路過即刻救援。記者周宗禎／翻攝
老人車禍自燃受困車內意識不清，台南白河員警路過即刻救援。記者周宗禎／翻攝

白河 爆炸

延伸閱讀

協和電廠冒濃煙引虛驚 環保局查機組歲修前安全閥測試

高雄立德棒球場前火警 快遞貨車突火燒車幸未造成傷亡

影／宜蘭三星自撞標誌桿釀火燒車 男遭拋飛30公尺喪命

驚險瞬間！貨車頭突冒大量濃煙 加油站超緊張急救援

相關新聞

女遊客有高血壓心臟病史 遊武陵農場昏迷送醫不治

一名50多歲女性遊客，今上午11點多到台中市武陵農場遊玩，在松林大道不明原因昏倒，現場保七總隊員警、民眾進行CPR急救，...

追討債務未果 體重破百公斤女子氣憤壓死債務人

桃園一名體重破百公斤的黃姓女子，今年9月因債務糾紛與40多公斤的游姓女子爆發肢體衝突，過程中除以徒手摑掌、衣架抽打方式攻...

男搭公車遭提醒「把口罩戴好」火大回嗆司機 惹毛乘客怒吼：你下車

新北市林姓男子，周一（14日）傍晚在林口攔搭一輛公車，司機提醒「把口罩戴好」他卻認為被嗆，雙方互爆口角還報警處理。警方到...

影／老人車禍自燃受困意識不清 台南員警路過即刻救援

台86線快速道路驚傳火燒車意外，2輛自小客車在行經發生交通事故，其中一輛由71歲吳姓老人今午駕車行經台86線6.8公里處...

台版柬埔寨案受害單親母為家計一搏 生前託人轉告兒：媽愛你

日前「台版柬埔寨案」，詐騙集團凌虐囚禁求職者導致3人死亡，引起社會關注。資深媒體人陳秀鳳分享其中一名死者背後的故事，受害身亡並遭棄屍的45歲黃姓婦人，本是單親媽媽，為求改善家計，卻不幸受騙，也因患有疾病，最終無法及時獲得藥物治療而死亡，令人痛心。

可疑賓士車遭攔查見狀倒車 警擊破車窗駕駛仍急駛逃逸

嘉義市警方今天下午發現有輛賓士轎車為逾期註銷車牌車輛，警員上前攔查，駕駛拒絕下車，企圖駕車逃跑，警員見狀持警棍猛擊車窗，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。