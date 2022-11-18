影／老人車禍自燃受困意識不清 台南員警路過即刻救援

台86線快速道路驚傳火燒車意外，2輛自小客車在行經發生交通事故，其中一輛由71歲吳姓老人今午駕車行經台86線6.8公里處，因車禍起火竄出濃煙，人昏迷受困車內，恰巧台南白河警分局警備隊長陳明典、白河所巡佐顏志榮路過，拿車內滅火器衝向冒煙車輛灌救，並將人及時拉出車外。

陳明典、顏志榮於執行押解人犯勤務完畢返回分局途中，許行經快速公路台86線6.8公里處，見兩輛轎車發生事故，其中一輛因撞到護欄產生大量濃煙還有爆炸聲。兩人見情況緊急，等不及消防隊到場，立即將巡邏車停於肇事車輛後方開啟警示燈，提醒後方來車前方有事故。

陳明典表示，因現場濃煙密布，見車上駕駛未下車，深怕肇事車輛高溫爆炸，立即持巡邏車上滅火器衝向肇事車輛噴灑滅火，接著開啟車門，將因撞擊而意識不清吳姓駕駛搖醒，解開安全帶迅速將人帶離現場，再通知119消防隊進行後續處置，警方再行協助進行交通管制，疏導車輛，讓消防人員可以順利撲滅火勢。

白河分局表示，事後民眾大讚白河警方不顧自身生命危險，將民眾安危視為第一，成功救出受困駕駛，化解一場火燒車事故。