台版柬埔寨案受害單親母為家計一搏 生前託人轉告兒：媽愛你

台版柬埔寨求職詐騙案，集中營式囚禁58人，還鬧出3條人命，詐騙集團手段凶殘，被害人一進屋被搜身搶財、嘴塞毛巾，上手銬、腳綁束帶，丟進5坪大房間，如果交談就被毒打凌虐。記者王長鼎／翻攝

日前「台版柬埔寨案」，詐騙集團凌虐囚禁求職者導致3人死亡，引起社會關注。資深媒體人陳秀鳳分享其中一名死者背後的故事，受害身亡並遭棄屍的45歲黃姓婦人，本是單親媽媽，為求改善家計，卻不幸受騙，也因患有疾病，最終無法及時獲得藥物治療而死亡，令人痛心。

資深媒體人陳秀鳳在臉書上發文表示，原來在桃園山區被棄屍的45歲黃姓婦人，因患有糖尿病和高血壓，在被騙受困後，無法及時獲得藥物治療因而喪命，後來甚至因為家屬無力殮葬，因而採取「公益殯葬」方式。

她說明，黃姓婦人在生下兒子後，剛滿月，孩子的爸爸就不告而別，她一度把孩子送到育幼院，後來靠著勞力與兒子相依為命，賺錢極為辛苦。

據陳秀鳳透漏，黃婦的兒子表示，媽媽當時是看了求職廣告，發現可先預支薪水，為了改善家計，於是放手一搏，帶著所有證件與存簿，北上到桃園龜山面試，兒子後來查覺有異，想勸媽媽不要相信，但趕回家時已來不及，下次再相見時，已是冰冷的遺體。

黃婦兒子無奈嘆，「我們母子倆度過顛沛流離，度過飢寒交迫，度過離別再相聚，卻度不過被詐騙集團凌虐死劫」、「我每天看著天空數著星星，數不盡的陰晴換圓缺，祈禱媽媽有好消息，但終究還是一聲聲悲嘆」。

協助處理黃女後事的郭志祥透露，他曾接到一名陌生男子的電話，對方表示自己當初也被詐團騙，與黃婦一起被關押在廁所內，黃婦在嚥下最後一口氣時，請他轉告兒子「媽媽感到對不起，成長過程中沒有盡到做母親的責任，但還是很愛他」。

此文一出，許多人紛紛感嘆，「真的很冷血的詐騙集團」、「可以做成調查報導，很感人肺腑的故事」、「真痛心！台灣怎麼有那麼多狠心、殘酷、貪心、走歪道的人」、「唉！太凄慘了！台灣的治安怎會變得如此？而歹徒已毫無人性」、「竟然發生在台灣」。