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女子違規右轉釀2傷 斑馬線行人遭撞「騰空轉圈」
高雄黃姓女子昨天開車失控，右轉時撞上機車騎士，又將走在行人穿越道的男子撞飛，造成2人受傷。行人被撞騰空轉了1圈，令路人吃驚，直呼走在斑馬線上也有事。確實肇事原因由警方調查中。
據了解，昨天上午8點多，44歲的黃姓女子開紅色轎車，沿高雄市新興區民權一路行駛，經過民權一路與青年一路口，直接由快車道違規右轉青年一路，撞上張姓男子（18歲）的機車，黃女煞車不及，再撞上走在斑馬線上的李姓男子（42歲），李被撞得騰空轉了1圈落地，幾乎站不起身。
警、消據報到場，張姓騎士頭部受傷，李姓行人四肢擦挫傷，送醫治療，暫無大礙。警方對黃女和張姓騎士酒測，無酒精反應，確實肇事原因仍待警方分析釐清肇責。
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