7旬婦唱歌交友愛上南韓歐巴 兒報警及時保住老母積蓄

高市71歲應姓婦人，因喜愛唱歌，趕潮流下載唱歌APP，遇到年紀相仿的男子，對方聲稱是韓籍土耳其工程師，2人藉由唱歌、交談甚歡，男方表明想來台相見，希望應能支付30萬旅費，所幸應婦開口問了兒子，兒子警覺不對帶母親求助警方，及時保住老母積蓄。

左營警分局左營派出所警員孫從文，16日下午1時許，在所內擔服備勤，應姓婦人和兒子聯袂走進派出所，警方見母子倆神情略顯焦慮，於是趨前關心。

警方後來得知應姓老婦人，因為愛唱歌，下載唱歌軟體，除可欣賞他人唱歌外，也可以分享自己唱歌的影片。應婦後來遇到一名年紀相仿的男子，對方自稱是韓國人，在土耳其擔任工程師，雙方藉唱歌交流，相談甚歡。

男子後來向應婦表明，想來台相見，但因經濟有困難，盼應婦能幫忙先支付30萬旅費，應婦一時被愛情沖昏了頭，滿心歡喜應允，因對方詢問她的帳戶和個資，應婦轉而詢問兒子，兒子認為事有蹊蹺，檢視母親手機，發現對方都用簡體字和母親交談，於是帶著母親一起至左營所向警方諮詢。

警方聽到應婦母子說明後，擔心先問應婦：「你匯錢了嗎」，得知應婦尚未匯款，鬆了一口氣，當下以愛情詐騙案例機會教育應婦。