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警瞄一眼秒抓包 高雄男騎車和巡邏警擦身而過下場慘
高市施姓男子騎機車行經鳳山區光華路和安寧街口，和巡邏警方擦身而過，被攔下盤查，警方聞到他身上有濃厚酒味，施原本拒測，警方告知你是第一次，若拒測要罰18萬，他才乖乖酒測，結果超過每公升0.36毫克，當場被依公共危險罪嫌送辦。
鳳山警分局新甲派出所警員賴志信、廖翊閔，前天上午9時許，執行巡邏勤務，行經鳳山區光華路和安寧街口時，騎機車在後方的55歲施姓男子，擦身而過，警方瞄了施男一眼，發現他疑似有酒容，在施男騎車超前時，將他攔下盤查。
警方聞到施男身上散發酒味，告知要對施酒測時，施男原本拒測，警方告知他第一次酒測，若拒測也行，但須依道路交通管理處罰條例開出18萬罰單，施男一聽愣了幾秒鐘後，才答應酒測。
施男呼氣酒測值達每公升0.36毫克，由於超過標準值，警方當場將施上銬逮捕，警詢後依公共危險罪嫌送辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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