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影／淡水莽夫猛甩妻臉4巴掌 不同視角曝光讓人好生氣
新北市淡水區孔姓莽夫，疑不爽朱妻幫小孩牛奶泡太多，竟情緒失控朝著妻子臉上猛呼巴掌，路人看見衝前攔阻報警。過程被民眾拍下，上傳Dcard淡江大學版，今早不同視角畫面露出，莽夫施暴過程更加明確，讓人好生氣。
孔姓男子（37歲）與朱姓女子（31歲）是夫妻關係，昨天上午（17日）8時許，孔男怒問妻子，「為何幫小孩泡那麼多牛奶？」朱妻緊抱小孩沒過多回應，卻惹惱孔男當場失控，無視小孩在朱妻懷中，動手揮毆朱姓妻子頭部及身體，還破口大罵「妳是怎樣子啦！妳是怎樣子啦！」
孔男對妻施暴過程，全被附近住戶用手機拍下，上傳Dcard淡江大學版，不少網友留言大罵，今天下午不同施暴視角畫面曝光，莽夫對妻施暴行徑更為明確，讓人好生氣。朱妻沒有提告，目前轄區警已協助申請緊急家暴令，以防孔男再度失控暴打朱妻。
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