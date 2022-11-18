狗突竄出害騎士慘摔 狗命沒了飼主還遭判4月徒刑
屏東縣萬丹鄉發生交通事故，黃姓機車騎士行進間突然被一隻竄出的黃狗撞上，人車倒地，肋骨骨折，全身多處擦挫傷，遭撞的黃狗也當場死亡。警方獲報到場處理，調閱監視器發現，黃狗飼主是一名李姓男子，李男雖一再否認，但法官未採信其說法，一審依過失傷害罪處有期徒刑4月，可上訴。
這起事故發生於去年12月，檢警調查，黃男當時騎機車，沿萬順路二段慢車道由西往東方向行駛，有一隻黃狗突然竄出撞上黃男機車車頭，導致其人、車倒地，右側第10、11肋骨骨折，右手肘等處挫擦傷，黃狗則當場死亡。
黃男表示，他摔車倒地約1分鐘李男就前來關心，自稱狗是他放出來遛的，願賠償機車修理費，後來還把狗屍搬到安全島。因其手機被撞飛找不到，李男幫忙撥打其電話找到手機，並報警救護。
李男承認有搬運狗屍，並解開黃狗項圈丟棄，但否認黃狗是其飼養。法院審理時還找同居女子證稱，確實有養狗，但不是被撞死那隻，且出示照片稱，家裡的狗還活得好好的。
但法官勘驗監視器畫面發現，事故發生前，李男帶黃狗走在路上，途中穿越馬路，李男在中央分隔島等待車子經過再前進，黃狗突然竄出才釀禍，李男事後刻意拔除、丟棄犬隻項圈，悖離常情，更證實其企圖湮滅飼養事實。至於其同居人說詞，兩人有同居情誼，證詞可信度較低，出具的犬隻照雖有日期，但未必是原始拍攝時間。李男事後未道歉也未賠償，依過失傷害罪處4月徒刑。可上訴。
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