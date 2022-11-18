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挨罰1200元 駕駛人和親友驚覺原來每天違規跨越虛線

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣王姓駕駛人被後車檢舉違規，驚覺原來行駛這樣的道路要打方向燈。記者簡慧珍／翻攝
彰化縣王姓駕駛人被後車檢舉違規，驚覺原來行駛這樣的道路要打方向燈。記者簡慧珍／翻攝
全台都有這種道路，接近路口之前約10至20公尺，畫設偏向右側的白色虛線，很多行駛虛線右邊的駕駛人通過虛線繼續直行，彰化縣一名王姓駕駛人收到被後車檢舉成案的罰單，違規事由是「未依規定使用方向燈」，恍然大悟每天越過虛線直接靠左行駛是違規行為。

王姓駕駛人被依違反道路交通管理處罰條例第42條，罰款1200元。罰單傳閱後，眾親朋好友驚呼這種道路快到路口才有虛線，前面是白色實線，以為沿著白色實線行駛右側，接近路口時沒順著虛線偏右，而是按照原來實線方向通過虛線往前行駛，若沒打方向燈竟然違規，「幸好沒被檢舉」。

王姓駕駛人表示，會靠左行駛是因接近路口時如果偏右行駛，可能與右側的機車爭道容易發生事故，順著原來白線直行進入快車道較安全，後車檢舉挨罰讓他產生心理壓力，現在開車都會看後照鏡，很擔心一時疏忽被側錄檢舉。

北斗警分局指出，全台很多這種道路，駕駛人應沿著虛線偏向右側直行，變換到偏左的中間車道可能與左側直行車發生擦撞等事故，況且變換車道本來就應該打方向燈，確實不少駕駛人看到靠右虛線就跨越虛線直行中間道路，若被側錄和拍照檢舉，將被罰款1200元。

彰化縣王姓駕駛人被後車檢舉沒打方向燈。記者簡慧珍／翻攝
彰化縣王姓駕駛人被後車檢舉沒打方向燈。記者簡慧珍／翻攝
彰化縣王姓駕駛人通過田尾鄉這個路口，沒違規測速照相機，但被被後車檢舉沒打方向燈。記者簡慧珍／攝影
彰化縣王姓駕駛人通過田尾鄉這個路口，沒違規測速照相機，但被被後車檢舉沒打方向燈。記者簡慧珍／攝影

罰單 交通違規

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