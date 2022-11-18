加財務自由特訓班群組要先繳25萬 中和警成功阻男子匯款

新北市林姓男子加入財務自由特訓班群組因要先繳25萬元，日前到銀行欲匯款，銀行行員察覺有異，通報中和員警聯手成功阻詐。記者王長鼎／翻攝 新北市林姓男子加入財務自由特訓班群組，因要先繳25萬元會員費，日前到銀行臨櫃欲匯款，銀行行員察覺有異，通報中和員警聯手成功阻詐。中和警分局呼籲近日投資詐騙手法多元，民眾投資應循合法管道，如標榜高獲利、穩賺不賠等應提高警覺，切勿聽信來路不明的投資管道，並要小心查證才不會落入詐騙集團的圈套。

66歲林男日前到新北市中和區一間銀行臨櫃匯款25萬元，銀行行員進行關懷詢問後察覺有異，通報中和派出所員警王宇暘、林珉育到場協助，林男表示，本月初在網路上加入一個名為「財務自由特訓班」的群組，群組的人員會教導如何正確投資，還出示手機內的投資項目群組給員警察看。