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加財務自由特訓班群組要先繳25萬 中和警成功阻男子匯款

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市林姓男子加入財務自由特訓班群組因要先繳25萬元，日前到銀行欲匯款，銀行行員察覺有異，通報中和員警聯手成功阻詐。記者王長鼎／翻攝
新北市林姓男子加入財務自由特訓班群組因要先繳25萬元，日前到銀行欲匯款，銀行行員察覺有異，通報中和員警聯手成功阻詐。記者王長鼎／翻攝
新北市林姓男子加入財務自由特訓班群組，因要先繳25萬元會員費，日前到銀行臨櫃欲匯款，銀行行員察覺有異，通報中和員警聯手成功阻詐。中和警分局呼籲近日投資詐騙手法多元，民眾投資應循合法管道，如標榜高獲利、穩賺不賠等應提高警覺，切勿聽信來路不明的投資管道，並要小心查證才不會落入詐騙集團的圈套。

66歲林男日前到新北市中和區一間銀行臨櫃匯款25萬元，銀行行員進行關懷詢問後察覺有異，通報中和派出所員警王宇暘、林珉育到場協助，林男表示，本月初在網路上加入一個名為「財務自由特訓班」的群組，群組的人員會教導如何正確投資，還出示手機內的投資項目群組給員警察看。

隨同前往的新進員警林泓毅一看到手機裡的內容後立即表示，這個在學校有教過是跟投資詐騙有關的內容，經員警多方查證確正是詐騙集團常用的投資詐騙手法，當場向林男解釋是詐騙集團常見手法，並上網搜尋相關案例讓林男了解投資詐欺如何進行，他才恍然大悟並感謝機警的行員及員警的協助，讓他保住25萬元。

新北市林姓男子加入財務自由特訓班群組因要先繳25萬元，日前到銀行欲匯款，銀行行員察覺有異，通報中和員警聯手成功阻詐。記者王長鼎／翻攝
新北市林姓男子加入財務自由特訓班群組因要先繳25萬元，日前到銀行欲匯款，銀行行員察覺有異，通報中和員警聯手成功阻詐。記者王長鼎／翻攝

詐騙集團

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