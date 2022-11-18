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富邦勇士球星石博恩弄丟手機衝派出所 報案10分鐘就找回來

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

富邦勇士球星石博恩日前外出用餐不慎失手機，跑到新北市板橋派出所求助，員警王瑞圖協助下，確已被熱心民眾拾獲，迅速找回手機讓他感謝不已。圖／警方提供
富邦勇士球星石博恩日前外出用餐不慎失手機，跑到新北市板橋派出所求助，員警王瑞圖協助下，確已被熱心民眾拾獲，迅速找回手機讓他感謝不已。圖／警方提供
台北富邦勇士隊外籍籃球球員石博恩日前匆忙跑進新北市的派出所報案，因中文不佳，比手畫腳指稱手機遺失，因內有許多重要資料，心急如焚盼能尋回，員警王瑞圖通報線上巡邏員警協尋時，得知當天曾有位善心女子在板橋區拾獲手機一支，經員警在確認手機主人身分，剛好就是石博恩所遺失的手機，到派出所不到10分鐘就辦理拾得物領回相關手續，讓石博恩開心不已，離去時不斷向員警當面道謝。

「我的手機不見了」、「裡面有很多重要資料，怎麼辦？」台北富邦勇士隊籃球球員石博恩本月8日晚上7時15分急急忙忙衝進新北市板橋警分局板橋派出所報案，以生硬中文表達他的手機不見，同時比手畫腳向員警表示自己的手機不知何時遺失，因為手機裡有許多重要的資料，心急如焚請求員警協助，並表示自己有使用IPHONE的手機網路尋找功能。

員警王瑞圖查詢時意外發現，手機顯示位置竟然出現在派出所的附近，心想或許該手機已由善心民眾拾得送交派出所，隨即查詢受理報案系統，確認當天上午11時許，有一名熱心女子在板橋區府中路、大東路口拾獲1支手機交與巡邏員警，經查該手機型號、特徵都相符，且撥打門號電話及詢問密碼確認，查證該支拾得手機確為石男所有，且報案不到10分鐘找回遺失的手機，讓石男欣喜若狂，連聲道謝。

板橋警分局呼籲，民眾如果拾獲遺失物而無法立即通知遺失人領回時，可以送交給鄰近的警察機關辦理保管及公告，而員警受理民眾拾得財物時，會全程清點確認數額後，並依照拾得物相關作業程序保管，並提醒民眾外出時應妥善保管自身貴重物品，若不慎遺失時，可就近至各派出所尋求協助或上網至內政部警政署拾得物公告網站查詢。

富邦勇士球星石博恩日前外出用餐不慎失手機，跑到新北市板橋派出所求助，員警王瑞圖協助下，確已被熱心民眾拾獲，迅速找回手機讓他感謝不已。圖／警方提供
富邦勇士球星石博恩日前外出用餐不慎失手機，跑到新北市板橋派出所求助，員警王瑞圖協助下，確已被熱心民眾拾獲，迅速找回手機讓他感謝不已。圖／警方提供

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