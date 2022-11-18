影／新北深坑民宅驚傳瓦斯氣爆 男子無意識送醫搶回一命

新北市消防局今天上午11時獲報，深坑區旺耽路一處民宅發生瓦斯氣爆意外，據了解屋主來電表示哥哥吳男（66歲）疑似開瓦斯輕生，消防人員已到場，迅速入室搶救，11時5分由消防人員在客廳處救出哥哥，並撲滅火勢。

傷者吳男因意識不清、身上有約百分之14的燒燙傷，緊急送往北市萬芳醫院，經救護人員急救處置後，到院後已恢復意識清楚，但情況仍不穩定，後續由醫院接手照護。

初步了解，吳男罹患大腸癌多年，行動自如但情緒不穩定，今天早上有跟妹妹說再見，然後騎機車外出，約一小時後返家，疑因久病厭世，一時想不開開瓦斯輕生，事故確切原因由消防局火場調查鑑識人員前往調查中。

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