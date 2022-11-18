快訊

12組疫苗組合保護效益公開！65歲以上長者「這組合最慘」快補打次世代

排擠風波越演越烈！「全明星」官方不忍了怒發聲明

選情告急？蔡英文拉「韓維拉」救援能打動中間選民？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／新北深坑民宅驚傳瓦斯氣爆 男子無意識送醫搶回一命

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市消防局今天上午11時獲報，深坑區旺耽路一處民宅發生瓦斯氣爆意外，據了解屋主來電表示哥哥吳男（66歲）疑似開瓦斯輕生，消防人員已到場，迅速入室搶救，11時5分由消防人員在客廳處救出哥哥，並撲滅火勢。

傷者吳男因意識不清、身上有約百分之14的燒燙傷，緊急送往北市萬芳醫院，經救護人員急救處置後，到院後已恢復意識清楚，但情況仍不穩定，後續由醫院接手照護。

初步了解，吳男罹患大腸癌多年，行動自如但情緒不穩定，今天早上有跟妹妹說再見，然後騎機車外出，約一小時後返家，疑因久病厭世，一時想不開開瓦斯輕生，事故確切原因由消防局火場調查鑑識人員前往調查中。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

新北市消防局今天上午11時獲報，深坑區旺耽路一處民宅發生瓦斯氣爆意外，吳姓男子疑久病開瓦斯引發氣爆，全身有百分之14面積燒燙傷，送醫急救搶回一命。記者王長鼎／翻攝
新北市消防局今天上午11時獲報，深坑區旺耽路一處民宅發生瓦斯氣爆意外，吳姓男子疑久病開瓦斯引發氣爆，全身有百分之14面積燒燙傷，送醫急救搶回一命。記者王長鼎／翻攝
新北市消防局今天上午11時獲報，深坑區旺耽路一處民宅發生瓦斯氣爆意外，吳姓男子疑久病開瓦斯引發氣爆，全身有百分之14面積燒燙傷，送醫急救搶回一命。記者王長鼎／翻攝
新北市消防局今天上午11時獲報，深坑區旺耽路一處民宅發生瓦斯氣爆意外，吳姓男子疑久病開瓦斯引發氣爆，全身有百分之14面積燒燙傷，送醫急救搶回一命。記者王長鼎／翻攝
新北市消防局今天上午11時獲報，深坑區旺耽路一處民宅發生瓦斯氣爆意外，吳姓男子疑久病開瓦斯引發氣爆，全身有百分之14面積燒燙傷，送醫急救搶回一命。記者王長鼎／翻攝
新北市消防局今天上午11時獲報，深坑區旺耽路一處民宅發生瓦斯氣爆意外，吳姓男子疑久病開瓦斯引發氣爆，全身有百分之14面積燒燙傷，送醫急救搶回一命。記者王長鼎／翻攝
新北市消防局今天上午11時獲報，深坑區旺耽路一處民宅發生瓦斯氣爆意外，吳姓男子疑久病開瓦斯引發氣爆，全身有百分之14面積燒燙傷，送醫急救搶回一命。記者王長鼎／翻攝
新北市消防局今天上午11時獲報，深坑區旺耽路一處民宅發生瓦斯氣爆意外，吳姓男子疑久病開瓦斯引發氣爆，全身有百分之14面積燒燙傷，送醫急救搶回一命。記者王長鼎／翻攝

生命線 氣爆

延伸閱讀

新北深坑傳氣爆 救出一男意識模糊送醫

新北新莊公寓騎樓竄火 燒21輛機車5人送醫

影／新北樹林驚傳道路坍塌 險壓毀下方民宅幸無人傷亡

相關新聞

影／新北深坑民宅驚傳瓦斯氣爆 男子無意識送醫搶回一命

新北市消防局今天上午11時獲報，深坑區旺耽路一處民宅發生瓦斯氣爆意外，據了解屋主來電表示哥哥吳男（66歲）疑似開瓦斯輕生...

詭譎竄火！新莊公寓騎樓大火 事發前五分鐘一人路過

今天凌晨，新北市新莊區幸福路一棟公寓騎樓機車突然起火，不久騎樓陷入火海一片。消防人員趕抵10分鐘控制火勢，經殘火處理，現...

影／淡水莽夫猛甩妻臉四巴掌 另段畫面曝光讓人好生氣

新北市淡水區孔姓莽夫，疑不爽朱妻幫小孩牛奶泡太多，竟情緒失控朝著妻子臉上猛呼巴掌，路人看見衝前攔阻報警。過程被民眾拍下，...

挨罰1200元 駕駛人和親友驚覺原來每天違規跨越虛線

全台都有這種道路，接近路口之前約10至20公尺，畫設偏向右側的白色虛線，很多行駛虛線右邊的駕駛人通過虛線繼續直行，彰化縣...

台南安南工寮火警 火勢猛烈工寮付之一炬

台南市安南區安中路二段巷弄內一工寮今天下午12時29分據報傳出火警，消防局接獲通報後派出大批人車前往灌救，抵達現場時，工...

加財務自由特訓班群組要先繳25萬 中和警成功阻男子匯款

新北市林姓男子加入財務自由特訓班群組，因要先繳25萬元會員費，日前到銀行臨櫃欲匯款，銀行行員察覺有異，通報中和員警聯手成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。