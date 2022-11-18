聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／新北深坑民宅驚傳瓦斯氣爆 男子無意識送醫搶回一命
新北市消防局今天上午11時獲報，深坑區旺耽路一處民宅發生瓦斯氣爆意外，據了解屋主來電表示哥哥吳男（66歲）疑似開瓦斯輕生，消防人員已到場，迅速入室搶救，11時5分由消防人員在客廳處救出哥哥，並撲滅火勢。
傷者吳男因意識不清、身上有約百分之14的燒燙傷，緊急送往北市萬芳醫院，經救護人員急救處置後，到院後已恢復意識清楚，但情況仍不穩定，後續由醫院接手照護。
初步了解，吳男罹患大腸癌多年，行動自如但情緒不穩定，今天早上有跟妹妹說再見，然後騎機車外出，約一小時後返家，疑因久病厭世，一時想不開開瓦斯輕生，事故確切原因由消防局火場調查鑑識人員前往調查中。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言